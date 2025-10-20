Santiago Giménez revela que Rodrigo Huescas tiene esperanzas en llegar al Mundial 2026

La lateral derecha sigue esperando dueño en la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026; sin embargo, ha surgido una nueva esperanza luego de que Santiago Giménez hiciera una revelación positiva sobre Rodrigo Huescas.

El delantero del Milan aseguró mediante un live de TikTok que habló con el zaguero del Copenhague y afirma que el jugador tiene esperanzas de llegar bien al Mundial 2026: “La otra vez hablé con (Rodrigo Huescas) tiene esperanzas y tenemos todos esperanzas de que llegue al Mundial”.

Santiago Giménez l IMAGO7

¿Cuándo podría volver Huescas?

El técnico del Copenhague, Jacob Neestrup Hansen, confirmó que Rodrigo Huescas no volverá a jugar en lo que resta de la temporada, independientemente del resultado de la operación o su evolución posterior.

Esto significa que el lateral mexicano estará fuera de las canchas por varios meses, con la mira puesta en un solo objetivo: volver a tiempo para el Mundial en la necesidad de un jugador en su pocisón para el combinado nacional.

Tri l IMAGO7

En días recientes han aparecido imágenes alentadoras sobre su proceso de recuperación. A través de sus redes sociales, Huescas compartió un video donde se le observa realizando trabajo en bicicleta estática.

Se puede observar al exjugador del Cruz Azul con solo una pequeña venda en la rodilla afectada. Este gesto ha generado entusiasmo y esperanza entre los aficionados del Copenhague y especialmente para los mexicanos.

Rodrigo Huescas l IMAGO7

¿Cómo se lesionó Rodrigo Huecas?

Durante el duelo de la Jornada 2 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League, entre el Copenhague de Dinamarca y el FK Qarabağ Agdam de Bakú, mismo que terminó en victoria para Qarabağ 2-0, vivió un una tragedia en sus primeros minutos.

Durante el minuto 13 de la primera mitad, el mexicano, Rodrigo Huescas, tras intentar un encare en el sector derecho, sufrió un golpe que lo dejó fuera del resto del partido. Durante la transmisión se pudo ver la seriedad del asunto, además de que las expresiones del jugador mostraron preocupación absoluta.

Selección Mexicana l IMAGO7