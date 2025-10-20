Max Verstappen no correrá la FP1 del Gran Premio de la Ciudad de México

Malas noticias para México, buenas para el futuro de la Fórmula 1. El joven piloto británico-sueco Arvid Lindblad, protegido de Red Bull, ocupará el lugar de Max Verstappen durante la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de la Ciudad de México. La información fue confirmada por Helmut Marko, asesor del equipo, quien detalló que el piloto de Fórmula 2 tomará el volante del RB21 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Max Verstappen, en México | AXEL FERNÁNDEZ

Una oportunidad clave para el joven talento de Red Bull

Con apenas 18 años, Lindblad se ha consolidado como una de las mayores promesas del programa Red Bull Junior Team. El piloto ya había debutado en una sesión oficial de F1 al manejar el monoplaza de Yuki Tsunoda en Silverstone, y ahora sumará una nueva experiencia en un escenario exigente como el de México.

Este movimiento se da en el marco del reglamento deportivo de la FIA, que obliga a cada equipo a dar participación a pilotos debutantes en al menos dos sesiones de entrenamientos libres por temporada. En el caso de Red Bull, Ayumu Iwasa ya había ocupado el asiento de Verstappen en Bahrein, mientras que ahora será el turno de Lindblad.

Pese a ceder su lugar en la FP1, Verstappen no se verá afectado: el neerlandés ha ganado cinco de las nueve carreras que ha disputado en el circuito mexicano, su trazado más exitoso del calendario.

Lindblad, joven joya de RBR | @redbullracing

Camino hacia la Fórmula 1

Lindblad, actual séptimo en su temporada de debut en Fórmula 2, viene de una destacada campaña en categorías inferiores. Fue ganador del Gran Premio de Macao y cuarto en el campeonato de Fórmula 3, además de obtener en febrero la superlicencia FIA tras coronarse en el Campeonato de Fórmula Regional de Oceanía.

Pese a que pilotos como Leonardo Fornaroli, Luke Browning y Alex Dunne lo superan en la tabla, Red Bull considera que la actual temporada de F2 no refleja fielmente el rendimiento real de los competidores debido a la paridad mecánica entre los equipos.

Lando Norris y Max Verstappen | @redbullracing

Red Bull cumple con el requisito de jóvenes pilotos

Además de Lindblad, se espera que Ayumu Iwasa también participe en la FP1 en México, pero al volante del auto de Liam Lawson en Racing Bulls. Esto permitirá al equipo cumplir con la obligación reglamentaria de otorgar tiempo de pista a jóvenes pilotos durante el año.