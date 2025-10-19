¡Histórico! Lewis Hamilton supera la barrera de los 5 mil puntos en la Fórmula 1

Lewis Hamilton cambió para siempre la Fórmula 1, por lo que no es casualidad que a pesar de sus 40 años es uno de los mejores pilotos en la Categoría Reina. El británico tuvo una actuación decente en el Gran Premio de Estados Unidos y terminó en cuarto lugar, por lo que sumó 12 puntos más para su causa en la actual temporada.

Hamilton | AP

Esos puntos, casi imperceptibles en la lucha por el Campeonato de Pilotos en la actual temporada, fueron suficientes para un nuevo hito para el siete veces Campeón del Mundo. Hamilton logró la cantidad de 5 mil cuatro puntos en toda la historia de la Fórmula 1 y, aunque ya era el líder en solitario, la barrera que rompió se convirtió en una losa pesada para los demás pilotos.

Hamilton supera a su más cercano perseguidor por más de mil 500 puntos, que es el actual Campeón del Mundo Max Verstappen. El piloto neerlandés apunta a romper dicha marca en un futuro, sin embargo, el presente aún le pertenece al actual hombre de Ferrari.

Hamilton | AP

¿Cómo le fue a Lewis Hamilton en el Gran Premio de Estados Unidos?

Lewis Hamilton quedó 28 segundos atrás de Max Verstappen, quien fue el ganador del Gran Premio de Estados Unidos. El británcio también fue superado por su compañero Charles Leclerc, pero eso no fue impedimento para firmar su mejor carrera desde su llegada al Cavallino Rampante.

El británico salió en la quinta posición, sin embargo, gracias al DRS y su gran agilidad logró superar a George Russell y estuvo siempre cerca tanto de su compañero en Maranello, como de Lando Norris.

Hamilton | AP

Próximo destino: México

Pese a no ser uno de sus destinos con mayor éxito, Lewis Hamilton ya logró dos victorias en nuestro país. El piloto británico ganó la segunda carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez desde su regreso a México en 2015.

La última victoria de Lewis Hamilton fue en 2019, cuando aún era piloto para Mercedes. Ahora, con Ferrari y un coche menos potente que en sus mejores años, Hamilton buscará usar el Gran Premio de México como un escalafón y preparación para la siguiente temporada de la Fórmula 1.

Los Ferraris | AP