F1: ¿qué sigue en la Temporada y Max Verstappen tiene oportunidad en el Campeonato de Pilotos?

El Gran Premio de los Estados Unidos dejó una nueva victoria para Max Verstappen y con ello una gran presión en la parte alta del Campeonato de Pilotos para los McLaren. El León Neerlandés mostró su tenacidad durante todo el fin de semana en el Circuito de las Américas, por lo que se llevó una buena cantidad de reflectores en Austin.

Tenacidad | AP

Después de una desastrosa carrera sprint para los papaya, en la que quedaron fuera desde el inicio, Lando Norris y Oscar Piastri sumaron pocos puntos. El piloto australiano, actual líder del Campeonato de Pilotos, solamente logró 10 puntos y se quedó con un total de 346; mientras que su compañero británico de la escudería de Woking logró 18 puntos y acortar las distancias con 332 puntos totales.

Atrás los papaya | AP

¿Max Verstappen tiene oportunidad?

Max Verstappen logró un total de 33 puntos en territorio estadounidense, por lo que se colocó con un total de 306 puntos. El piloto de Red Bull tuvo una resurrección después del mal inicio y mal rendimiento durante la temporada por parte de los de Milton Keynes, pero Mad-Max siempre tuvo grandes momentos.

Con el regreso de la Categoría Reina a nuestro país, Verstappen tratará de ganar en uno de sus circuitos favoritos. El máximo ganador en el Autódromo Hermanos Rodríguez es el piloto neerlandés, con cinco triunfos en toda su carrera.

Con las miras en México | AP

¿Qué Grandes Premios quedan en la Temporada 2025?

Solamente quedan cinco Grandes Premios en la actual temporada de la Fórmula 1. La primera visita es a nuestro país, para después viajar a Brasil y a Las Vegas; al final de la aventura por el continente americano, el camino volverá al medio oriente con los Grandes Premios de Qatar y Abu Dabi.

¿Problemas en Woking?

Oscar Piastri dominó a placer las primeras semanas y junto a Lando Norris lograron el Campeonato de Constructores para McLaren, sin embargo, las últimas semanas han sido tortuosas. Los errores y la rivalidad constante hizo que Max acortara distancias, por lo que la lucha podría ser encarnizada.

¿Problemas? | AP