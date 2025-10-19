Gran Premio de Austin: ¿Dónde y cuándo ver el GP de Estados Unidos?

Después de la carrera sprint, este domingo se corre el Gran Premio de los Estados Unidos en el circuito de las Américas

Dónde y cuándo ver el Gran Premio de Estados Unidos
Dónde y cuándo ver el Gran Premio de Estados Unidos | AP
Marcos Olvera García
19 de Octubre de 2025

La pelea por el campeonato de pilotos se intensificó este fin de semana después del resultado de la carrera sprint y de cómo quedó la clasificación para el Gran Premio de Austin, donde Max Verstappen podría mantener viva la pelea, por lo menos, hasta el Gran Premio de México.

Max Verstappen logró la pole position para el sprint de este sábado, después de un choque entre Nico Hülkenberg y Oscar Piastri, donde Lando Norris también fue perjudicado, el neerlandés se llevó la pole position para la carrera principal, donde largará al lado de Lando Norris.

Oscar Piastri no tuvo una buena clasificación y saldrá desde la sexta posición, por lo que tendrá que remontar si quiere acabar con la pelea por el campeonato de pilotos en Estados Unidos, misma que será la primera de dos carreras en los próximos 30 días.

Detrás del Red Bull y del McLaren, Charles Leclerc largará tercero y George Russell será cuatro, con Lewis Hamilton largando desde la quinta posición, lo que promete ser una de las mejores carreras del año.

¿Dónde y cuándo ver el Gran Premio de Austin?

Día:Domingo 19 de octubre
Hora:13:00 hrs CDMX
Lugar:Circuito de las Américas
Transmisión: Sky Sports

TE PUEDE INTERESAR

Verstappen se llevó una victoria contundente este sábado

Formula1 | 18/10/2025

Max Verstappen se lleva la pole position del GP de Estados Unidos y aprieta a los McLaren
Isack Hadjar, en Estados Unidos

Formula1 | 18/10/2025

Isack Hadjar se estrella en el arranque de la calificación del GP de EU
¿Amigo o enemigo? Piastri contra Norris y otros choques memorables en la F1 entre compañeros

Formula1 | 18/10/2025

¿Amigo o enemigo? Piastri contra Norris y otros choques memorables en la F1 entre compañeros
Te recomendamos
Max Verstappen se lleva la pole position del GP de Estados Unidos y aprieta a los McLaren
Fórmula 1

LO ÚLTIMO

 