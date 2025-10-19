Gran Premio de Austin: ¿Dónde y cuándo ver el GP de Estados Unidos?

La pelea por el campeonato de pilotos se intensificó este fin de semana después del resultado de la carrera sprint y de cómo quedó la clasificación para el Gran Premio de Austin, donde Max Verstappen podría mantener viva la pelea, por lo menos, hasta el Gran Premio de México.

Max Verstappen logró la pole position para el sprint de este sábado, después de un choque entre Nico Hülkenberg y Oscar Piastri, donde Lando Norris también fue perjudicado, el neerlandés se llevó la pole position para la carrera principal, donde largará al lado de Lando Norris.

Oscar Piastri no tuvo una buena clasificación y saldrá desde la sexta posición, por lo que tendrá que remontar si quiere acabar con la pelea por el campeonato de pilotos en Estados Unidos, misma que será la primera de dos carreras en los próximos 30 días.

Detrás del Red Bull y del McLaren, Charles Leclerc largará tercero y George Russell será cuatro, con Lewis Hamilton largando desde la quinta posición, lo que promete ser una de las mejores carreras del año.

¿Dónde y cuándo ver el Gran Premio de Austin?