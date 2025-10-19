GP de Estados Unidos: Colapinto desobedece órdenes de Alpine y rebasa a Gasly

Franco Colapinto protagonizó un momento llamativo en la parte final del Gran Premio de Estados Unidos, disputado este domingo en el Circuito de las Américas, al desobedecer una instrucción de Alpine y adelantar a su compañero Pierre Gasly en las últimas vueltas de la carrera.

Colapinto en acción | AP

¿Qué pasó entre Colapinto y Gasly?

El piloto argentino había partido desde la 15ª posición y, tras un inicio complicado, se mantuvo en ritmo constante pese a las limitaciones del A525. Extendió su primer stint con neumáticos medios hasta la vuelta 34, momento en el que realizó su única parada para montar el compuesto blando.

En ese punto, Colapinto regresó en el 19º lugar, mientras que Gasly había detenido cinco giros antes. Con neumáticos más frescos, el argentino comenzó a acercarse a su compañero durante las vueltas finales, justo cuando el francés empezaba a perder ritmo.

En la vuelta 54, desde el muro de Alpine le comunicaron a Colapinto que ambos coches estaban gestionando el ritmo y que debía mantener su posición detrás de Gasly. El argentino respondió por radio que su compañero era “demasiado lento”, cuestionando la instrucción del equipo.

Colapinto previo a carrera | AP

Colapinto desobedece a Alpine

Pese a la orden, Colapinto se lanzó por dentro en la curva 1 y adelantó a Gasly para tomar la 17ª posición, mientras era presionado por el Sauber de Gabriel Bortoleto. La maniobra se produjo a dos giros del final y marcó el desenlace del duelo interno entre los dos Alpine.

Gasly, por su parte, fue superado poco después por Bortoleto, cayendo al último lugar. Colapinto se mantuvo delante de ambos hasta la bandera a cuadros, cerrando la carrera en el 17º puesto.

El intercambio por radio y la maniobra en pista reflejaron un momento de tensión dentro del equipo, que no emitió comentarios posteriores sobre la situación.

La acción de Colapinto se convirtió en uno de los pasajes destacados del cierre del Gran Premio de Estados Unidos, en una carrera dominada por las estrategias y las diferencias de ritmo entre los dos monoplazas de Alpine.

Gasly en monoplaza | AP



