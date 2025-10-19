¡Modo bestia activado! Max Verstappen estaba a 100 puntos de Piastri, ahora esta a 40

Después del parón veraniego, donde Oscar Piastri estaba a más de 100 puntos de Max Verstappen, era cuestión de tiempo para que el piloto australiano se levantara como el primer piloto de McLaren en consagrarse desde 2008.

A pesar del gran colchón de puntos que tenía Piastri, el buen desempeño de Max Verstappen y algunos incidentes que la escudería de Woking, llegamos al Gran Premio de México con 40 puntos de diferencia entre Verstappen y Piastri.

Verstappen se acerca a los McLaren | AP

En el Gran Premio de Zandvoort, en Países Bajos, Piastri se llevó la victoria y Verstappen terminó en segundo sitio, desde entonces, Piastri solo ha estado presente en un podio, dejando ir muchos puntos en la lucha contra Verstappen.

El neerlandés, además de subirse al podio, registra cuatro victorias en los últimos cinco grandes premios, solo en Singapur Max Verstappen no se llevó la victoria, aunque Piastri no se subió al podio.

Verstappen se acerca a los McLaren | AP

Ahora, con las carreras que quedan, Max Verstappen ya no necesita un milagro, lo único que requiere es seguir ganando los Grandes Premios que quedan por delante para poder llegar a Yas Marina con la posibilidad de conseguir su quinto Campeonato de Pilotos en la Fórmula 1.

Max llega a su 'segunda casa'

McLaren no tendrá una visita fácil al Autódromo de los Hermanos Rodríguez, donde no ganan desde 1989 de la mano de Ayrton Senna.

Además de esto, Max Verstappen es el piloto que más ocasiones se ha coronado en el Gran Premio de México, el neerlandés es cinco veces ganador de la carrera de la Ciudad de México, lo que le permitiría seguir recortando la distancia con los McLaren.

Verstappen se acerca a los McLaren | AP