¿Cuándo y dónde es la próxima carrera de F1?

La Fórmula 1 vuelve a México con el esperado Gran Premio de la Ciudad de México 2025, que se correrá del viernes 25 al domingo 27 de octubre en el icónico Autódromo Hermanos Rodríguez. Será la segunda parada de la gira americana y una de las fechas más importantes del calendario, donde los fanáticos mexicanos volverán a vibrar con la máxima categoría del automovilismo mundial.

Después de una dominante victoria de Max Verstappen en Austin, el piloto neerlandés buscará ampliar su hegemonía en la capital mexicana, donde ya ha ganado en cinco ocasiones (2017, 2018, 2021, 2022 y 2023). La cita promete una fiesta tricolor con gradas llenas, ambiente familiar y miles de aficionados alentando en uno de los circuitos más emblemáticos del planeta.

Red Bull se llevó la victoria consucto de Verstappen | AP

Horarios y detalles del Gran Premio de México 2025

El fin de semana de competencia arrancará el viernes 25 de octubre con las Prácticas Libres 1 a las 12:30 PM y las Libres 2 a las 4:00 pm. El sábado 26, los pilotos volverán a la pista a las 11:30 AM para la tercera práctica, y a las 3:00 AM se celebrará la Clasificación, donde se definirá el orden de salida. Finalmente, el domingo 27 de octubre a las 2:00 PM (hora del centro de México) se disputará la Carrera del Gran Premio de México 2025.

El Autódromo Hermanos Rodríguez, con sus 4.304 kilómetros de longitud, volverá a poner a prueba la destreza de los pilotos, especialmente en secciones icónicas como la Curva Peraltada y el Estadio GNP, donde los aficionados disfrutan de un ambiente único que solo México puede ofrecer.

Podio del GP de Estados Unidos | AP

Transmisión en México

Por primera vez, el Gran Premio de México 2025 contará con transmisión doble en el país. Sky Sports adquirió recientemente los derechos exclusivos de la Fórmula 1 para México y Latinoamérica, ofreciendo una cobertura completa del fin de semana con todas las sesiones en vivo, análisis, entrevistas y cámaras a bordo.

Además, Canal 5 de Televisa también transmitirá la carrera principal del domingo, permitiendo que los fanáticos mexicanos puedan disfrutar el evento en señal abierta, ampliando así el alcance del automovilismo a todo el público nacional. Esta combinación asegura que nadie se pierda la emoción del GP en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Festejo en Austin | AP

Con una atmósfera incomparable, un público apasionado y la posibilidad de presenciar otra victoria histórica de Max Verstappen, el Gran Premio de México 2025 se perfila como uno de los eventos deportivos más esperados del año. La adrenalina, el rugido de los motores y el orgullo mexicano estarán al máximo nivel durante todo el fin de semana.

Max Verstappen festejando una nueva victoria | AP