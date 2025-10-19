Carlos Sainz recibe sanción de cinco lugares en parrilla para el GP de México tras incidente con Antonelli

Carlos Sainz fue sancionado con cinco posiciones en la parrilla de salida para el próximo Gran Premio de la Ciudad de México, luego de ser considerado responsable de una colisión con Kimi Antonelli durante la carrera del domingo en el Circuito de las Américas, correspondiente al Gran Premio de Estados Unidos.

Sainz en GP de Estados Unidos | AP

¿Qué pasó entre Carlos Sainz y Kimi Antonelli?

El incidente ocurrió en la vuelta 7, cuando el piloto español de Williams intentó adelantar al Mercedes de Antonelli en la curva 15. Durante la maniobra se produjo un contacto entre ambos monoplazas, lo que provocó que el italiano se saliera de la pista antes de reincorporarse en posiciones más retrasadas.

Instantes después, Sainz también se salió del trazado y tuvo que abandonar la competencia, siendo el único piloto que no terminó la carrera en Austin. Antonelli, por su parte, logró completar la prueba y finalizó en el decimotercer lugar. Tras la bandera a cuadros, los comisarios confirmaron que el incidente sería investigado.

Tras escuchar a ambos pilotos y a sus representantes de equipo, la FIA determinó que Sainz era el principal responsable del contacto. Como consecuencia, se le impuso una sanción de cinco puestos en la parrilla para la próxima carrera en la que participe, además de una penalización de dos puntos en su licencia.

En acción | AP

Un documento publicado después de la audiencia detalla: “El auto 55 intentó adelantar por dentro al auto 12 en la curva 15 y se produjo una colisión entre los dos autos en el vértice. El conductor del Auto 55 sostuvo que esperaba que el conductor del Auto 12 le dejara espacio en el vértice, pero el Auto 12 giró antes de tiempo y el Auto 55 bloqueó los frenos cuando se hizo evidente que una colisión era inevitable.”

“Sugirió que el piloto del coche 12 debería haber anticipado un intento de adelantamiento del coche 55 y haber dejado espacio para evitar el contacto. Sin embargo, en ningún momento antes del vértice, el eje delantero del coche 55 estuvo al lado o por delante del retrovisor del coche 12. Por lo tanto, de acuerdo con las Directrices de Estándares de Conducción, el Auto 55 no tenía derecho a un espacio libre en el vértice. Por lo tanto, los Comisarios Deportivos determinan que el conductor del Auto 55 fue el principal responsable de la colisión y se le aplica la sanción correspondiente.”

“Como el piloto que será penalizado no terminó la carrera, se le impondrá una penalización en parrilla equivalente a 10 segundos de penalización de tiempo”. De esta manera, la sanción se aplicará durante el Gran Premio de la Ciudad de México, programado del 24 al 26 de octubre.

Sainz califica el incidente como una vergüenza

Tras la carrera, Sainz se refirió al incidente y reconoció que el contacto se veía más grave desde fuera que desde su perspectiva: “Parece mucho peor desde fuera de lo que se sintió desde dentro”, declaró. Además, calificó su abandono como “una vergüenza” por cómo terminó su fin de semana en Austin.

Antonelli también dio su versión después del Gran Premio: "De todas formas, no creo que llegara a la curva, e intenté evitar el vértice para darle un poco más de espacio, pero terminé fuera de pista. Es una pena, pero seguimos adelante". Con esta decisión, la FIA cierra el caso y Sainz deberá cumplir su sanción en la próxima cita del calendario.

Sainz durante competencia | AP



