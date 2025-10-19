Alpine tomará medidas contra Franco Colapinto por desobediencia durante GP de Estados Unidos

El Gran Premio de Estados Unidos dejó emociones fuertes tanto dentro como fuera de la pista. Mientras Max Verstappen celebraba una nueva victoria y en McLaren se vivía un ambiente tenso, en Alpine estalló la polémica por la rebeldía del piloto argentino Franco Colapinto, quien desobedeció las órdenes de su equipo durante las últimas vueltas de la carrera.

Según trascendió tras la competencia, el muro de Alpine ordenó a Colapinto que no rebasara a su compañero Pierre Gasly para mantener las posiciones y administrar el consumo de combustible. Sin embargo, el joven sudamericano decidió hacer caso omiso y terminó cruzando la meta por delante del francés, lo que generó molestia inmediata en la escudería.

La furia de Alpine tras la desobediencia de Colapinto

Minutos después de la carrera, se filtró la conversación por radio en la que el equipo le pedía a Colapinto mantener su posición. Pese a la instrucción, el piloto argentino atacó en las últimas vueltas y logró adelantar a Gasly, sorprendiendo a todos por su determinación. El gesto fue interpretado por muchos como una muestra de ambición, aunque para Alpine fue una clara muestra de insubordinación.

El jefe del equipo, Steve Nielsen, no ocultó su enfado y declaró públicamente su decepción por lo sucedido. “Dimos la instrucción a los pilotos de mantener la posición, ya que estábamos gestionando el combustible con ambos coches y considerando la variable de las vueltas restantes con el líder cerca. Como equipo, cualquier instrucción desde el muro es definitiva, y estamos decepcionados de que esto no se haya cumplido”, explicó el dirigente.

¿Cuáles son las posibles sanciones?

Tras el incidente, Nielsen adelantó que la escudería evaluará una sanción interna contra Colapinto por no respetar la estrategia de carrera. Aunque no se ha confirmado si la medida implicará una multa, una penalización deportiva o una advertencia, la situación ha abierto el debate sobre la autoridad del equipo y la libertad de los pilotos en plena competencia.

A pesar de la polémica, muchos aficionados y analistas destacaron la personalidad y coraje de Colapinto, que no dudó en aprovechar la oportunidad de superar a su compañero y demostrar su ritmo competitivo. Su actuación fue aplaudida por el público latinoamericano, que celebró su determinación frente a las jerarquías del paddock.

En contraste, dentro de Alpine el ambiente quedó tenso. Mientras Gasly evitó declaraciones públicas sobre el tema, el equipo francés busca cerrar el capítulo rápidamente antes del próximo Gran Premio. La prioridad, aseguran, es mantener la cohesión interna y evitar que la situación afecte el rendimiento colectivo.

