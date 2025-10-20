Fórmula 1: ¿Qué pilotos han ganado en el Gran Premio de México?

Arranca la F1esta. Semana de Gran Premio de la Ciudad de México y con ella inician los festejos por el décimo aniversario del regreso de la Fórmula 1 a nuestro país.
Y aunque la máxima categoría del automovilismo mexicano llegó a tierras aztecas hace más de 60 años, desde 2015 tuvo una explosión que no ha dejado de expandirse con protagonistas que han cambiado la historia de la carrera tricolor.
¿Quién es el máximo ganador del GP de México?
Max Verstappen se ha consolidado como el piloto más exitoso en la historia del Gran Premio de México, con cinco victorias en su palmarés (2017, 2018, 2021, 2022 y 2023).
Detrás del neerlandés, cuatro leyendas del automovilismo comparten el segundo lugar con dos triunfos cada uno: Jim Clark (1963 y 1967), Alain Prost (1988 y 1990), Nigel Mansell (1987 y 1992) y Lewis Hamilton (2016 y 2019), quienes también han dejado su huella en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
Checo, el mexicano que estuvo más cerca
En 2022, el mexicano Sergio 'Checo' Pérez, quien fue tercero, hizo historia al ser el primer piloto nacional en subirse al podio del GP de la CDMX, acompañando a Max Verstappen, con su cuarta victoria en aquel entonces, y a Lewis Hamilton.
Un año más tarde, el tapatío -con Red Bull- protagonizó uno de los momentos más emocionantes, con un final triste, al arrancar con la mira puesta en la punta del GP, situación que lo llevó a chocar con Charles Leclerc al final de la recta principal.
Ganadores del GP de México
-Jim Clark / Trevor Taylor | Lotus | 1962*
-Jim Clark | Lotus | 1963
-Dan Gurney | Brabham | 1964
-Richie Ginther | Honda | 1965
-John Surtees | Cooper | 1966
-Jim Clark | Lotus | 1967
-Graham Hill | Lotus | 1968
-Denny Hulme | McLaren | 1969
-Jacky Ickx | Ferrari | 1970
NO SE DISPUTÓ DE 1971 a 1985
-Gerhard Berger | Benetton | 1986
-Nigel Mansell | Williams | 1987
-Alain Prost | McLaren | 1988
-Ayrton Senna | McLaren | 1989
-Alain Prost | Ferrari | 1990
-Riccardo Patrese | Williams | 1991
-Nigel Mansell | Williams | 1992
NO SE DISPUTÓ DE 1993 a 2014
-Nico Rosberg | Mercedes | 2015
-Lewis Hamilton | Mercedes | 2016
-Max Verstappen | Red Bull | 2017
-Max Verstappen | Red Bull | 2018
-Lewis Hamilton | Mercedes | 2019
NO SE DISPUTÓ EN 2020
-Max Verstappen | Red Bull | 2021
-Max Verstappen | Red Bull | 2022
-Max Verstappen | Red Bull | 2023
-Carlos Sainz | Ferrari | 2024
*Carrera no puntuable