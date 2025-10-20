Fórmula 1: ¿Qué pilotos han ganado en el Gran Premio de México?

La carrera mexicana cumple 10 años desde su regreso a la categoría, pero desde antes ya tenía una gran historia

Max Verstappen, en el GP de México 2023
Max Verstappen, en 2023 en el GP de México | AXEL FERNÁNDEZ
Axel Fernández
20 de Octubre de 2025

Arranca la F1esta. Semana de Gran Premio de la Ciudad de México y con ella inician los festejos por el décimo aniversario del regreso de la Fórmula 1 a nuestro país.

Y aunque la máxima categoría del automovilismo mexicano llegó a tierras aztecas hace más de 60 años, desde 2015 tuvo una explosión que no ha dejado de expandirse con protagonistas que han cambiado la historia de la carrera tricolor.

GP de México | AXEL FERNÁNDEZ
GP de México | AXEL FERNÁNDEZ

¿Quién es el máximo ganador del GP de México?

Max Verstappen se ha consolidado como el piloto más exitoso en la historia del Gran Premio de México, con cinco victorias en su palmarés (2017, 2018, 2021, 2022 y 2023).

Detrás del neerlandés, cuatro leyendas del automovilismo comparten el segundo lugar con dos triunfos cada uno: Jim Clark (1963 y 1967), Alain Prost (1988 y 1990), Nigel Mansell (1987 y 1992) y Lewis Hamilton (2016 y 2019), quienes también han dejado su huella en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Lewis Hamilton en el AHR | AXEL FERNÁNDEZ
Lewis Hamilton en el AHR | AXEL FERNÁNDEZ

Checo, el mexicano que estuvo más cerca

En 2022, el mexicano Sergio 'Checo' Pérez, quien fue tercero, hizo historia al ser el primer piloto nacional en subirse al podio del GP de la CDMX, acompañando a Max Verstappen, con su cuarta victoria en aquel entonces, y a Lewis Hamilton.

Un año más tarde, el tapatío -con Red Bull- protagonizó uno de los momentos más emocionantes, con un final triste, al arrancar con la mira puesta en la punta del GP, situación que lo llevó a chocar con Charles Leclerc al final de la recta principal.

Checo Pérez, en 2023 | AXEL FERNÁNDEZ
Checo Pérez, en 2023 | AXEL FERNÁNDEZ

Ganadores del GP de México

-Jim Clark / Trevor Taylor | Lotus | 1962*
-Jim Clark | Lotus | 1963
-Dan Gurney | Brabham | 1964
-Richie Ginther | Honda | 1965
-John Surtees | Cooper | 1966
-Jim Clark | Lotus | 1967
-Graham Hill | Lotus | 1968
-Denny Hulme | McLaren | 1969
-Jacky Ickx | Ferrari | 1970

NO SE DISPUTÓ DE 1971 a 1985

-Gerhard Berger | Benetton | 1986
-Nigel Mansell | Williams | 1987
-Alain Prost | McLaren | 1988
-Ayrton Senna | McLaren | 1989
-Alain Prost | Ferrari | 1990
-Riccardo Patrese | Williams | 1991
-Nigel Mansell | Williams | 1992

NO SE DISPUTÓ DE 1993 a 2014

-Nico Rosberg | Mercedes | 2015
-Lewis Hamilton | Mercedes | 2016
-Max Verstappen | Red Bull | 2017
-Max Verstappen | Red Bull | 2018
-Lewis Hamilton | Mercedes | 2019

NO SE DISPUTÓ EN 2020

-Max Verstappen | Red Bull | 2021
-Max Verstappen | Red Bull | 2022
-Max Verstappen | Red Bull | 2023
-Carlos Sainz | Ferrari | 2024

*Carrera no puntuable

TE PUEDE INTERESAR

La F1 estará presente en México

Formula1 | 20/10/2025

¿Cuándo y dónde es la próxima carrera de F1?
Alpine tomará medidas contra Franco Colapinto por desobediencia durante GP de Estados Unidos

Formula1 | 19/10/2025

Alpine tomará medidas contra Franco Colapinto por desobediencia durante GP de Estados Unidos
¡Histórico! Lewis Hamilton supera la barrera de los 5 mil puntos en la Fórmula 1

Formula1 | 19/10/2025

¡Histórico! Lewis Hamilton supera la barrera de los 5 mil puntos en la Fórmula 1
Te recomendamos
Carlos Sainz recibe sanción de cinco lugares en parrilla para el GP de México tras incidente con Antonelli
Fórmula 1

LO ÚLTIMO

 