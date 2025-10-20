México vs Países Bajos: ¿Dónde y cuándo ver al Tri en el Mundial Sub-17 Femenil?

La Selección Mexicana busca sumar sus primros puntos en el Mundial Sub-17 Femenil

México vs Países Bajos: ¿Dónde y cuándo ver al Tri en el Mundial Sub-17 Femenil?
Selección Mexicana Femenil Sub-17 | X: @Miseleccionfem
REDACCIÓN RÉCORD
20 de Octubre de 2025

La Selección Mexicana Femenil Sub 17 llega a este compromiso bajo la presión de sumar puntos, luego de un amargo debut donde cayeron 2-0 ante la vigente campeona, Corea del Norte. Esta derrota dejó al conjunto azteca con cero unidades, obligándolas a buscar una victoria ante las neerlandesas para evitar complicar seriamente su pase a la siguiente ronda.

Mundial Femenil Sub-17 | X: @Miseleccionfem
Mundial Femenil Sub-17 | X: @Miseleccionfem

Por su parte, la selección de Países Bajos llega con la moral alta tras conseguir un resultado positivo en su primer partido, lo que las coloca en una posición cómoda dentro del grupo. Las europeas han demostrado ser un rival sólido y ordenado, y buscarán aprovechar la urgencia de México para asegurar su lugar en la siguiente fase.

El cuerpo técnico del Tri Femenil Sub-17 ha enfatizado la importancia de corregir los errores en la definición y mostrar mayor solidez defensiva, especialmente en las jugadas a balón parado. Las jugadoras son conscientes de que este partido es clave para seguir soñando en Marruecos.

Selección Mexicana Femenil | X: @Miseleccionfem

¿Dónde ver México vs Países Bajos del Mundial Sub-17 Femenil?

  • Fecha: martes 21 de octubre
  • Hora: 13:00 horas del centro de México
  • Lugar: Marruecos
  • Dónde ver: VIX+

