México Sub-17 Femenil cae ante Corea del Norte en su debut en el Mundial de Marruecos

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 debutó en el Mundial de la categoría con una prueba de máxima exigencia: Corea del Norte, tres veces campeona del mundo. En la Mohammed VI Football Academy de Salé, Marruecos, las dirigidas por Ana Galindo salieron con la ilusión de sorprender a una potencia que desde el inicio impuso su jerarquía.

En calentamiento | X: @Miseleccionfem

Así fue el debut del Tri Femenil Sub-17 en el Mundial

El inicio fue prometedor para México, que buscó tener la pelota y controlar el ritmo del encuentro. Sin embargo, esa propuesta duró poco. Apenas a los pocos minutos, Yu Jong Hyang se infiltró entre las defensas tricolores y con un potente derechazo venció a Valentina Murrieta para adelantar a las norcoreanas.

El tanto tempranero marcó el rumbo del juego. Corea del Norte mantuvo la presión alta y generó constantes llegadas, poniendo en aprietos a la zaga mexicana. Al 16’, Pak Rye Yong probó desde larga distancia, aunque su disparo se fue por encima del arco. México, mientras tanto, trataba de reagruparse y encontrar espacios para responder.

La oportunidad más clara para el conjunto nacional llegó al minuto 23. Citlalli Reyes cobró un tiro libre con buena colocación, pero el balón terminó en las manos de la portera Kim Son Gyong, quien hasta ese momento había tenido un partido tranquilo.

En acción | X: @Miseleccionfem

La superioridad de Corea del Norte se reflejó nuevamente al 28’, cuando Kim Won Sim amplió la ventaja tras un centro preciso de Yu Jong Hyang por la izquierda. La atacante definió con zurda para colocar el 2-0 y complicar todavía más el panorama para las mexicanas.

Antes del descanso, las asiáticas tuvieron otra ocasión clara con un nuevo intento de Kim Won Sim, aunque la jugada fue anulada por fuera de lugar. Con el marcador 2-0, las norcoreanas se marcharon al vestidor con la tranquilidad de haber dominado la primera mitad.

En la segunda parte, México trató de reaccionar y recuperar el control del balón. Vanessa Paredes fue amonestada al 54’ por una falta sobre Yu Jong Hyang, reflejo de la intensidad del partido. Ya en la recta final, al 82’, el Tri Femenil reclamó una mano dentro del área rival, pero tras revisar la acción en el VAR, la árbitra decidió no señalar el penal.

¿Cuándo vuelve a jugar México Sub-17 en el Mundial?

A pesar de los esfuerzos y el orden en los minutos finales, México no logró descontar. Corea del Norte se mantuvo firme en defensa y aseguró una victoria que reafirma su papel como candidata al título. La escuadra mexicana tendrá su segunda oportunidad el martes 21 de octubre ante Países Bajos, en el mismo complejo de Salé, a la 1:00 p.m. (hora del centro de México).

Previo a partido | X: @Miseleccionfem



