David Alaba sufre lesión y se pierde el Clásico ante Barcelona

David Alaba se encuentra nuevamente lesionado tras ser sustituido en el entretiempo del entre el Getafe y el Real Madrid, sin comunicado oficial pero con diversos reportes el austriaco sufrió una sobrecarga en el sóleo de la pierna derecha.

Se prevé que el exjugador del Bayern Munich esté de regreso entre siete y 10 días, por lo que se perdería los siguientes dos cotejos; Ante la Juventus, dentro de la tercera fecha de la Fase de Liga de Champions League, y el Clásico ante el Barcelona.

David Alaba l David_Alaba

Alaba tuvo su primer titularidad ante Getafe en esta temporada pero no pudo durar y fue sustituido para la parte complementaria con molestias y ahora se ha unido a la lista de lesionados donde se encuentran Antonio Rüdiger, Carvajal, Alexander-Arnold y Huijsen.

Si se pronostican dichos días de regreso el austriaco podría volver al menos en el banquillo para el partido ante el Valencia dentro de LaLiga y en donde busca dejar las lesiones de una vez por todas y recuperar la constancia con el equipo Merengue.

Alaba l David_Alaba

La lesiones con el Real Madrid

Alaba fichó por el Real Madrid en julio de 2021 procedente del Bayern Múnich. Durante sus primeros años fue una pieza importante en la defensa merengue. Sin embargo, a partir de finales de 2023 su carrera en el club ha quedado marcada por una sucesión de graves lesiones que han condicionado para concretarse como una sólida figura.

En 2023 el austriaco sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en un partido ante Villarreal CF. En 2024 se informó que había tenido una intervención adicional (una artroscopia) debido a complicaciones en la rodilla.

Se informó de molestias en el aductor izquierdo en febrero de 2025 que supusieron otro parón. Mientras trataba de volver, su rodilla izquierda volvió a dar problemas en abril de 2025 al sufrir una rotura del menisco interno en la misma rodilla que la de la rotura de ligamento.

Real Madrid l David_Alaba

¿Cuántos partidos se ha perdido Alaba?

David Alaba llegó al conjunto madrileño como una de las grandes figuras que desde la zaga defensiva podría aportar mucho en el ataque; sin embargo, las lesiones lo han marginado por varios partidos y hasta antes de su nueva lesión ante Getafe se perdió alrededor de 120 partidos con el Real Madrid.

Madrid l David_Alaba