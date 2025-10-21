Endrick saldrá del Real Madrid a préstamo a inicios de 2026; Xabi Alonso aprobó el movimiento

La poca actividad de Endrick y su búsqueda de minutos han provocado que Xabi Alonso haya dado el visto bueno para su salida para el próximo año; el Real Madrid lo cederá para segunda mirada de la temporada 2025-26.

De acuerdo con información de ESPN el atacante recibiría la oportunidad de la directiva ante la aprobación del estratega español para poder salir; sin embargo, el club no planea que regrese a Brasil, por lo que planea cederlo dentro del futbol europeo.

Por su parte, los representantes del juvenil ya estaban en búsqueda de equipos para comienzos del próximo año; hasta el momento no hay nombres de clubes pero todo indica a que será en alguno conjunto de Primera División.

¿Cómo han sido sus números desde su llegada?

Endrick, delantero brasileño nacido el 21 de julio de 2006 en Brasilia, firmó por el Real Madrid en julio de 2024 procedente del Palmeiras. Era considerado una de las mayores promesas del fútbol mundial, lo que generó grandes expectativas en su incorporación al club blanco.

37 partidos disputados según registro del club para la temporada 2024‑25 donde contribuyó con 7 goles y un aproximado de 847 minutos en total para la temporada. Promedio de gol por minuto: hay cálculos que lo sitúan en torno a un gol cada 79‑121 minutos, dependiendo de la competencia.

En Liga, en la pasada campaña, tuvo 22 apariciones con apenas una anotación. En Copa del Rey: 6 partidos con 5 goles. En la Champions League: 9 partidos jugados con un gol. En su mayor cantidad de juego disputados fueron como suplente.

Aunque Endrick no fue titular habitual sus estadísticas de impacto, fueron notables, por minuto son llamativas: por ejemplo, en “solo” 315 minutos jugados anotó 4 goles en cinco meses, en lo que indica que aprovechó lo poco que se le dio.

¿Cuál es el presente en la temporada 2025-26?

Endrick ha sido de los pocos jugadores de la plantilla actual que no ha recibido minutos, el brasileño no tiene minutos durante este arranque de temporada y parece que no tendrá, ya que ha sido rezagado por Xabi Alonso teniendo otras alternativas por encima.

