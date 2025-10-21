Endrick saldrá del Real Madrid a préstamo a inicios de 2026; Xabi Alonso aprobó el movimiento

El club blanco planea cederlo dentro del futbol europeo

Endrick saldrá del Real Madrid a préstamo
Endrick saldrá del Real Madrid a préstamo | Endrick
Ramiro Pérez Vásquez
21 de Octubre de 2025

La poca actividad de Endrick y su búsqueda de minutos han provocado que Xabi Alonso haya dado el visto bueno para su salida para el próximo año; el Real Madrid lo cederá para segunda mirada de la temporada 2025-26.

De acuerdo con información de ESPN el atacante recibiría la oportunidad de la directiva ante la aprobación del estratega español para poder salir; sin embargo, el club no planea que regrese a Brasil, por lo que planea cederlo dentro del futbol europeo. 

Endrick l Endrick

Por su parte, los representantes del juvenil ya estaban en búsqueda de equipos para comienzos del próximo año; hasta el momento no hay nombres de clubes pero todo indica a que será en alguno conjunto de Primera División.

¿Cómo han sido sus números desde su llegada? 

Endrick, delantero brasileño nacido el 21 de julio de 2006 en Brasilia, firmó por el Real Madrid en julio de 2024 procedente del Palmeiras. Era considerado una de las mayores promesas del fútbol mundial, lo que generó grandes expectativas en su incorporación al club blanco.

37 partidos disputados según registro del club para la temporada 2024‑25 donde contribuyó con 7 goles y un aproximado de 847 minutos en total para la temporada. Promedio de gol por minuto: hay cálculos que lo sitúan en torno a un gol cada 79‑121 minutos, dependiendo de la competencia.

Real Madrid l Endrick

En Liga, en la pasada campaña, tuvo 22 apariciones con apenas una anotación. En Copa del Rey: 6 partidos con 5 goles. En la Champions League: 9 partidos jugados con un gol. En su mayor cantidad de juego disputados fueron como suplente. 

Aunque Endrick no fue titular habitual sus estadísticas de impacto, fueron notables, por minuto son llamativas: por ejemplo, en “solo” 315 minutos jugados anotó 4 goles en cinco meses, en lo que indica que aprovechó lo poco que se le dio. 

Endrick con Brasil l Endrick

¿Cuál es el presente en la temporada 2025-26?

Endrick ha sido de los pocos jugadores de la plantilla actual que no ha recibido minutos, el brasileño no tiene minutos durante este arranque de temporada y parece que no tendrá, ya que ha sido rezagado por Xabi Alonso teniendo otras alternativas por encima. 

Saldrá de Real Madrid l Endrick

TE PUEDE INTERESAR

Endrick no ha tenido los minutos deseados durante la temporada, por lo que los rumores sobre su posible salida del club han crecido, y varios reportes indican que el brasileño podría marcharse en enero, en busca de más oportunidades.

Futbol Internacional | 18/10/2025

¿Endrick se va del Real Madrid? Xabi Alonso aclara situación del brasileño
Real Madrid

Futbol Internacional | 01/06/2024

¡Por la Orejona! Este es el Xl del Real Madrid para enfrentar al Borussia Dortmund en Wembley
Endrick busca salir del Real Madrid

Internacionales | 20/10/2025

Endrick, frustrado por no ver acción, buscaría salir del Real Madrid en enero
Te recomendamos
Jornada 14 de la Liga MX solo tendrá un partido por televisión abierta
Futbol
Real Madrid

LO ÚLTIMO

 