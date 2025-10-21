Jornada 14 de la Liga MX solo tendrá un partido por televisión abierta

De los nueve que se jugarán a media semana, solo el Necaxa vs Cruz Azul se transmitirá por señal abierta

Así se transmitirán los partidos de la jornada 14 en Liga MX
Así se transmitirán los partidos de la jornada 14 en Liga MX | MEXSPORT
Marcos Olvera García
21 de Octubre de 2025

Este martes comienza la jornada 14 de la Liga MX, donde habrá nueve partidos del campeonato mexicano entre martes y miércoles de esta semana, aunque no se podrán ver todos por televisión abierta.

Para esta jornada de media semana, la Liga MX tendrá ocho partidos por televisión restringida, siendo VIX el servicio de streaming que más encuentros llevará en estos dos días, cinco en total, cuatro de forma exclusiva.

Imágenes del Cruz Azul vs América | IMAGO7
El único partido que será transmitido por televisión abierta, será el encuentro de este martes, donde Cruz Azul visitará el Estadio Victoria para enfrentarse a los Rayos de Necaxa.

El segundo servicio con más partidos en esta media semana es FOX - Caliente TV, quienes transmitirán tres juegos en exclusiva.

Esta es la agenda de la jornada 14 | @LigaBBVAMX
¿Cómo se transmitirán los partidos?

PartidoTransmisión
Necaxa vs Cruz AzulAzteca 7, Claro Sports, VIX+
América vs PueblaVIX+
Monterrey vs FC JuárezVIX+
Atlas vs LeónVIX+
Pumas vs Atlético de San LuisVIX+
Mazatlán vs Santos LagunaFOX, Caliente TV
Pachuca vs TigresFOX, Caliente TV
Querétaro vs ChivasCaliente TV
Tijuana vs TolucaFOX, Caliente TV
