Jornada 14 de la Liga MX solo tendrá un partido por televisión abierta

Este martes comienza la jornada 14 de la Liga MX, donde habrá nueve partidos del campeonato mexicano entre martes y miércoles de esta semana, aunque no se podrán ver todos por televisión abierta.
Para esta jornada de media semana, la Liga MX tendrá ocho partidos por televisión restringida, siendo VIX el servicio de streaming que más encuentros llevará en estos dos días, cinco en total, cuatro de forma exclusiva.
El único partido que será transmitido por televisión abierta, será el encuentro de este martes, donde Cruz Azul visitará el Estadio Victoria para enfrentarse a los Rayos de Necaxa.
El segundo servicio con más partidos en esta media semana es FOX - Caliente TV, quienes transmitirán tres juegos en exclusiva.
¿Cómo se transmitirán los partidos?
|Partido
|Transmisión
|Necaxa vs Cruz Azul
|Azteca 7, Claro Sports, VIX+
|América vs Puebla
|VIX+
|Monterrey vs FC Juárez
|VIX+
|Atlas vs León
|VIX+
|Pumas vs Atlético de San Luis
|VIX+
|Mazatlán vs Santos Laguna
|FOX, Caliente TV
|Pachuca vs Tigres
|FOX, Caliente TV
|Querétaro vs Chivas
|Caliente TV
|Tijuana vs Toluca
|FOX, Caliente TV