Martinoli ve cerca bicampeonato de Toluca, pero pide paciencia e ir 'paso a paso'

Durante la mesa de análisis de Los Protagonistas, el equipo de comentaristas de TV Azteca coincidió en que Toluca atraviesa uno de sus mejores momentos futbolísticos y se perfila como un firme candidato a conquistar el bicampeonato de la Liga MX. David Medrano fue el primero en destacar el rendimiento escarlata.

“Si no pasa nada raro, cómo no va a ser campeón Toluca. Hoy, a cuatro fechas del final, está un paso arriba de los otros cuatro importantes”, tras lo cual Christian Martinoli enfatizó que desde la derrota ante Cruz Azul, el panorama es distinto para el equipo mexiquense.

Toluca es el actual líder y va por el bicampeonato | IMAGO 7

“Pero hace seis fechas estaba un paso abajo. Toluca perdió contra Cruz Azul y decíamos que no está para campeón. Desde entonces acumula ocho partidos consecutivos, incluido el de Estados Unidos contra Galaxy”, precisó el narrador de Azteca.

Paulinho, el gran pilar de Toluca

Este repunte ha sido clave para posicionar a Toluca como uno de los favoritos. Martinoli también resaltó el desempeño individual del atacante Paulinho. “Y puede repetir el campeón de goleo con Paulinho; prácticamente tiene gol por partido en el futbol de México”.

Los analistas destacaron el momento de Toluca | IMAGO 7

A pesar del gran momento que vive el conjunto mexiquense, Martinoli también advirtió que no se le da el reconocimiento mediático que merece. “Esto es una cosa fuera de serie. Lo que sucede es que como Toluca no tiene tanta prensa, y no es un equipo popular, pues no llama la atención en ese aspecto. Pero los números que tiene este equipo, y los goles que tiene en el último año futbolístico es impresionante”.

¿Es mejor el Toluca del Apertura 2025 que el Toluca campeón?

En la misma charla, se destacó el impacto de Franco Romero y Nicolás Castro como piezas esenciales en el sistema de Antonio Mohamed. Además, señalaron que a pesar de que la base del equipo es casi la misma, la incorporación de estos dos argentinos le da a los Diablos Rojos mucha más libertad que en el Clausura 2025. "Te arreglan tantas cosas que te sueltan a Angulo, te sueltan a Alexis, te sueltan a Marcel”, comentó Martinoli.

Paulinho va por el título de goleo de nuevo | IMAGO 7

Medrano agregó que la llegada de Romero potenció al equipo en ambos lados de la cancha. “La llegada de Romero te potenció el equipo. Hoy uno imagina, en una serie, de 180 minutos, cerrando permanentemente en casa, sin accidentes –que el árbitro expulse, o una lesión– no se ve cómo (alguien pueda ganarle a Toluca)”.

Con cuatro jornadas restantes en la fase regular, Toluca busca mantener su racha positiva y llegar embalado a la Liguilla. Si mantiene su nivel actual, tanto colectivo como individual, los Diablos Rojos podrían estar muy cerca de levantar un nuevo título bajo el mando de Antonio Mohamed.

Toluca avanza firme por el bicampeonato | IMAGO 7