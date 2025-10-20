Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, adelanta fin de la multipropiedad para 2026

El presidente de la Liga MX y comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, adelantó que uno de los mayores problemas del futbol mexicano, la multipropiedad, tiene fecha de caducidad: 2026. En entrevista con David Faitelson, el directivo aseguró que “tenemos el plazo de 2026 que nos pusimos en la propia asamblea de 2023, ese plazo se mantiene. Todo 2026, te diría, no habrá más multipropiedad”.

El dirigente recordó que dicho compromiso se originó durante la asamblea de dueños celebrada el 22 de mayo de 2023, en la que los clubes de la Liga MX acordaron establecer un plan de transición para poner fin a la multipropiedad y garantizar una estructura más transparente y competitiva en el futbol mexicano.

Mikel Arriola | MEXSPORT

¿Ya hay proceso de venta?

Durante aquella reunión, los dueños también analizaron temas clave como el posible regreso del ascenso y descenso, la reestructura financiera y el fortalecimiento de los controles administrativos. En ese contexto, se reafirmó que el proceso de separación de propietarios compartidos debía concretarse antes de finalizar 2026.

Arriola explicó que ya existen procesos de venta en marcha, destacando particularmente el caso del Atlas, uno de los clubes involucrados en este esquema. “Hoy hay un proceso regulado de venta del club Atlas, es lo que ellos han comunicado”, detalló el presidente de la Liga MX.

Cambios dentro de la estructura

Además, el comisionado adelantó que podrían registrarse una o dos operaciones más en los próximos meses: “Muy probablemente lleguemos a esta asamblea con reestructura corporativa y orden corporativo, para que se acabe la desconfianza, y una o dos ventas más de multipropiedad”.

Aunque no mencionó nombres específicos, Arriola reconoció que existe un creciente interés de inversionistas extranjeros para adquirir franquicias dentro del futbol nacional. “No lo sé, no le pongas nombres, pero sé que las operaciones están dándose porque hay apetito, sobre todo de inversionistas extranjeros”, apuntó.

El tema de la multipropiedad ha sido uno de los más discutidos en los últimos años dentro del balompié nacional. Sus críticos sostienen que afecta la competencia deportiva y genera desconfianza entre aficionados y patrocinadores. Por ello, el anuncio de Arriola representa un paso relevante hacia la profesionalización del futbol mexicano.

De concretarse los plazos establecidos, el 2026 marcaría el fin de la multipropiedad en la Liga MX, abriendo una nueva etapa en la estructura del futbol nacional. La meta es que cada club opere con autonomía financiera, administrativa y deportiva, consolidando así una liga más justa, confiable y atractiva a nivel internacional.

