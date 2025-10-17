David Faitelson acusa a Bernardo de la Garza de movimientos sospechosos en ciclismo

Una nueva polémica se encendió en el ámbito deportivo mexicano luego de que el analista de TUDN, David Faitelson, lanzara una acusación en redes sociales contra Bernardo de la Garza, exdirector de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). El comentarista sugirió que De la Garza estaría involucrado en supuestos negocios dentro del ciclismo nacional a través de la empresa As Deporte.

¿Qué dijo Faitelson sobre Bernardo de la Garza?

En una publicación en su cuenta de X, Faitelson dirigió un mensaje al exclavadista y actual diputado Rommel Pacheco, cuestionando la posible influencia de De la Garza en la disciplina. “¿No me digan que Bernardo de la Garza, con la anuencia de la Unión Ciclista Internacional, ya empezó a hacer sus tejes y manejes a través de su empresa ‘As Deporte’? Hizo lo mismo en el triatlón”, escribió el periodista.

El analista también aseguró que De la Garza busca aprovechar el impulso del joven ciclista Isaac del Toro, quien recientemente ha ganado notoriedad internacional. En su publicación, Faitelson añadió que el exfuncionario se habría “adueñado del Campeonato Nacional” y que supuestamente “vende los derechos de TV a sus amigos o a la empresa de la cual depende”.

Las palabras del periodista provocaron una rápida reacción. Bernardo de la Garza respondió a través de la misma red social, negando categóricamente las acusaciones y exhortando a Faitelson a no difundir información falsa. “No levantes falsos, David. O escribas cosas que no podrías sostener frente a un juez. No tengo ningún interés en Asdeporte y te reto a que lo pruebes”, escribió.

De la Garza pide que Televisa transmita torneo de ciclismo

Además, De la Garza aprovechó su mensaje para invitar a Televisa a transmitir el Campeonato Nacional de Ciclismo “sin pago de derecho alguno”, asegurando que hasta el momento no existe ningún convenio de transmisión. En su réplica, acusó al comentarista de “caer en la charlatanería” por su “constante afán por ser relevante”.

El exfuncionario cuenta con una amplia trayectoria en el deporte y la política mexicana. Fue diputado federal entre 2000 y 2003, y más tarde dirigió la Conade durante el sexenio de Felipe Calderón, de abril de 2008 a noviembre de 2012.

En años recientes, Bernardo de la Garza se ha mantenido vinculado al medio deportivo, tanto en proyectos de promoción como en espacios de análisis. Durante los Juegos Olímpicos de París 2024, formó parte del equipo de comentaristas de Claro Sports.

Hasta el momento, ni la Federación Mexicana de Ciclismo ni la empresa As Deporte han emitido algún pronunciamiento oficial respecto a las declaraciones de Faitelson. La controversia continúa generando debate en redes sociales, donde seguidores y figuras del deporte se han dividido entre el respaldo y la crítica hacia ambas partes.

