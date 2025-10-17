Osmar Olvera: World Aquatics lo nomina a Atleta del Año

El clavadista mexicano Osmar Olvera sigue consolidando su nombre entre los grandes del deporte mundial. Luego de un año excepcional, la Federación Internacional de Natación (World Aquatics) lo ha nominado al prestigioso galardón de Atleta del Año, reconociendo sus múltiples logros y su brillante desempeño en diversas competencias internacionales.

Durante 2025, el joven deportista de apenas 21 años ha sumado siete medallas, destacando especialmente en el Campeonato Mundial de Singapur, donde conquistó un oro en trampolín de 3 metros y tres medallas adicionales de plata. Estos resultados no solo lo colocaron en la cima del deporte mexicano, sino que también llamaron la atención de la organización mundial, que lo ha incluido entre los mejores clavadistas del planeta.

Osmar Olvera festejando sus medallas en el Estadio de América | MexSport

Osmar Olvera reafirma su dominio en los clavados

En el Campeonato Mundial de Singapur 2025, Osmar Olvera se consagró como una de las grandes figuras del evento. Con una impresionante actuación, obtuvo cuatro preseas en total: una de oro y tres de plata, superando incluso a competidores de talla mundial como los chinos Yuan Cao y Zongyuan Wang, a quienes derrotó en la exigente prueba de trampolín de tres metros. Este triunfo lo catapultó a la élite internacional y lo convirtió en un símbolo del alto rendimiento deportivo mexicano.

Además de su destacada participación en Singapur, Olvera sumó dos medallas de plata en Windsor y un oro en competencias nacionales, completando un año que roza la perfección. World Aquatics reconoció su trabajo no solo por los resultados obtenidos, sino también por su impacto en la promoción del deporte acuático.

El mexicano ha sido nominado recientemente | MexSport

El organismo subrayó que la elección del Atleta del Año se basa en una combinación de la votación del público y la decisión del Comité de Nominación, un proceso que resalta la influencia mediática y deportiva de cada nominado. La votación comenzó el pasado 15 de octubre a través de las historias de Instagram de World Aquatics, donde los aficionados pueden apoyar a su atleta favorito. La respuesta del público mexicano ha sido inmediata, mostrando el orgullo nacional que genera Olvera en cada competencia internacional.

Una carrera en ascenso: medallas, récords y el sueño olímpico

A sus 21 años, Osmar Olvera ya ha construido un palmarés que muchos atletas tardan décadas en alcanzar. En 2024, el clavadista también brilló al conseguir dos medallas olímpicas en París, una de plata y otra de bronce, demostrando que su talento trasciende los torneos juveniles y consolida su lugar entre los mejores del mundo.

Anuncio del COM | Captura de X

Ese mismo año, Olvera conquistó medallas en los Mundiales de Xi’an, Montreal y Berlín, además de un oro en Doha, confirmando su capacidad para adaptarse a distintos escenarios y mantener un nivel competitivo constante. En su trayectoria también figuran los tres oros obtenidos en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, un hito que marcó el inicio de su consolidación como figura internacional. Desde entonces, su progreso ha sido meteórico, y cada competencia lo acerca más a convertirse en una leyenda de los clavados mexicanos.

Con esta nominación al Atleta del Año, Osmar Olvera reafirma su lugar entre los mejores deportistas mexicanos. Más allá de los reconocimientos, su carrera simboliza el esfuerzo, la constancia y la pasión por representar a su país con orgullo en cada salto.

Osmar Olvera compitiendo en Guadalajara | MexSport