Isaac del Toro recordó su “derrota” en el Giro de Italia: “Es muy normal perder”

El ciclista mexicano Isaac del Toro continúa consolidándose como una de las grandes revelaciones del ciclismo mundial. A sus 21 años, el originario de Ensenada, Baja California, ha firmado una temporada 2025 extraordinaria, que lo ha colocado entre los tres mejores ciclistas del mundo según el ranking de la Unión Ciclista Internacional (UCI). Sin embargo, pese a su impresionante ascenso, Del Toro mantiene los pies en la tierra y una mentalidad madura frente a los altibajos del deporte.

Tuvo una temporada de ensueño | MEXSPORT

En una reciente entrevista Isaac del Toro recordó su participación en el Giro de Italia 2025, donde estuvo a tan solo un par de horas de poder quedarse con la victoria final. Aunque el desenlace no fue el que soñaba, el mexicano considera que aquel resultado fue parte del aprendizaje natural dentro del ciclismo profesional.

“Llevo 70 días de carrera y sólo he ganado 15, entonces ¿cuántas he perdido? Creo que bastantes más. Es muy normal perder. Yo perdí el último día, pero en mi cabeza no pensaba que estaba ganando ese último día, sino que estaba jugándome la victoria… No estuvo ni bien ni mal, son cosas para aprender en el futuro”, señaló Del Toro para ESPN.

Aceptó la derrota | MEXSPORT

El enfoque en el futuro

Más recientemente, Isaac del Toro sumó su victoria número 15 de la temporada al imponerse en la Gran Piamonte, uno de los clásicos más prestigiosos del calendario europeo. Sin embargo, lejos de dejarse llevar por la emoción del éxito, el mexicano aseguró que su prioridad ahora es mantener la calma.

“Yo tengo nada más que descansar un poco la cabeza, no comérmela. Soy muy joven y quiero mirar en dónde puedo mejorar para el siguiente año y preparar todo mi calendario con tiempo para poder aprovecharlo de la mejor manera y tener un mejor beneficio de mi persona para los siguientes años, no para el Isaac inmediato en 2026”, comentó el ciclista bajacaliforniano.

Mantiene los pies en la tierra | MEXSPORT

Entre los mejores del mundo

Uno de los logros más impresionantes de Del Toro en 2025 ha sido su ascenso al tercer lugar del ranking mundial de la UCI, una posición que reconoce lo mejor del ciclismo profesional. El mexicano admitió que, al inicio de la temporada, nunca imaginó encontrarse tan arriba en la clasificación.

“No como tal, pero sí me hubiera gustado hacerlo aspiracional y llegar a un top diez; tal vez, muy jugado, pensar en un top cinco, pero no top tres, honestamente. Es algo que sí me tiene por sorpresa y, obviamente, si haces todas las pequeñas metas de la mejor manera, al final suman lo suficiente como para tener un resultado así. Pero sí, jamás hubiera pensado llegar en mi segundo año a esta posición”, expresó.

Su ascenso meteórico no solo lo consolida como el ciclista mexicano más exitoso de su generación, sino también como una promesa real del ciclismo mundial, capaz de competir de tú a tú con las máximas figuras europeas.

Es top 3 mundial | MEXSPORT