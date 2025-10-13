Isaac del Toro irrumpe en la élite del ciclismo mundial: tercer lugar del ranking UCI

La Temporada 2025 del ciclismo internacional dejó una sorpresa que pocos anticipaban: el mexicano Isaac del Toro, originario de Ensenada, se colocó en el tercer lugar del ranking mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI). Con tan solo 21 años y poco más de una temporada en el circuito élite, el integrante del UAE Team Emirates solo es superado por los multicampeones Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard.

El mexicano comenzó el año en la posición 57 del ranking mundial. Su evolución fue constante y respaldada por resultados: acumuló 15 victorias en el calendario, la segunda mayor cantidad del año, solo detrás de las 20 de Pogačar. Su desempeño más llamativo ocurrió en el Giro de Italia, donde finalizó en el segundo lugar general.

Del Toro ha escalado varias posiciones en el ranking | MEXSPORT

¿Cuáles fueron las actuaciones destacadas de Isaac del Toro?

Del Toro también tuvo una actuación sólida en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruanda: fue quinto en la contrarreloj y séptimo en la prueba de ruta. Cerró el año con fuerza en los clásicos italianos: ganó el Gran Piamonte y se ubicó quinto en Il Lombardia.

Estos resultados lo impulsaron a los cinco mil 314 puntos en el ranking general, suficientes para superar al danés Mads Pedersen, que acumuló cinco mil 070.5 puntos. El salto de 54 posiciones en un solo año es uno de los avances más notables registrados recientemente en el ciclismo profesional.

Del Toro irrumpió en el ciclismo elite este año | MEXSPORT

Isaac del Toro se ha ganado el respeto del pelotón por sus actuaciones, no por sus declaraciones. “Del Toro es un atleta de pocas palabras, pero muchos resultados”, se afirma sobre su estilo. Mantiene un perfil discreto a pesar de pertenecer a la élite del ciclismo internacional. El joven ciclista representa un nuevo referente para el deporte mexicano, devolviendo a su país al mapa del ciclismo internacional de alto nivel.

Del Toro se ha ganado el respeto en todo el mundo | MEXSPORT

Giro del Veneto: su última cita del año

Del Toro cerrará su temporada este miércoles en el Giro del Veneto 2025, donde tomará la salida como líder del UAE Team Emirates. Esta competencia será un broche simbólico para un año que cambió su carrera y colocó nuevamente a México en el podio del ciclismo mundial.

Del Toro se colocó tercero tras ganar un lugar | CAPTURA