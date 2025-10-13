¿Nuevo piloto en la IndyCar? Mick Schumacher realizó pruebas en Indianápolis

Mick Schumacher disfrutó presenciar las 500 Millas de Indianápolis en mayo y ahora abre la puerta a que la IndyCar Series sea su próxima parada en el automovilismo. El hijo de 26 años de Michael Schumacher, el siete veces campeón de Fórmula 1, pasó el lunes dando vueltas en el circuito de 14 curvas del Indianapolis Motor Speedway al volante del Honda con el número 75.

El piloto sonrió cuando se le preguntó sobre correr de tiempo completo en Estados Unidos. "He estado interesado en hacer una prueba en Indy desde hace un tiempo, y vi a algunos de los chicos que corren de forma permanente en algunos de los eventos de F1 en los últimos dos años y siempre decían lo divertido que era".

"Así que solo quería ver cómo se sentía el auto y hasta ahora, todo bien. La gente es muy buena para trabajar, así que, sí, estoy feliz de estar aquí y feliz de conducir el auto", comentó Mick, cuya carrera en la Fórmula 1 duró apenas de 2021 a 2022, ambas temporadas con el equipo estadounidense Haas.

Schumacher realizó pruebas en Indianápolis | AP

¿Qué viene para Mick Schumacher tras su salida de F1?

Después de ganar el campeonato de Fórmula 2 en 2020, dio el salto al equipo Haas F1. Pero dos temporadas de resultados mediocres y costosos accidentes le costaron su trabajo. En 2023, se unió como piloto de reserva con Mercedes y también condujo un Mercedes durante las dos últimas temporadas en la serie de resistencia de la FIA.

Ahora, con sus planes para 2026 aún inciertos y la mayoría de los asientos de F1 asegurados hasta la próxima temporada, Schumacher está considerando un movimiento que ha visto a otros pilotos europeos hacer con éxito. Su primera oportunidad en un IndyCar llegó en el circuito inicialmente construido para una carrera de F1, que su padre ganó cinco veces.

IndyCar, la opción para el hijo de una leyenda

Michael Schumacher continúa luchando contra una lesión cerebral traumática que sufrió en un accidente de esquí en 2013.

Mick Schumacher era demasiado joven para recordar haber asistido a alguna de las carreras de su padre en Indy y el circuito ha sufrido modificaciones desde entonces.

Mick no ha tomado decisión sobre su futuro | AP

Aun así, el joven Schumacher parecía partenecer a esa categoría al unirse a Alexander Rossi, Christian Rasmussen, Caio Collet, Dennis Hauger, Lochie Hughes y James Roe. Schumacher marcó la vuelta más rápida del grupo en las primeras tres horas de pruebas. "IndyCar es lo más cercano a lo que todavía puedo correr", expresó

"No puedo volver (a F2) porque gané un campeonato. IndyCar podría ser una buena opción. Obviamente, mi objetivo en los últimos años ha sido volver a F1, pero esa opción no se ha abierto este año ni en los años anteriores. Así que, en algún momento quiero volver a correr en monoplazas, y por lo tanto (esta) opción es buena", añadió.

Schumacher no descarta correr en la IndyCar | AP

El principal reto para el alemán será competir en óvalos; para 2026, la IndyCar programó seis de las 17 carreras en este tipo de circuitos, incluyendo la más rápida de todas: las 500 Millas de Indianápolis. Aunque ha habido algunos pilotos de IndyCar que se especializaron en carreras de óvalos o en circuitos callejeros y de carretera, eso no es lo que Schumacher pretende hacer.

"De eso se trata el campeonato, y creo que sería incorrecto decir 'OK, solo voy a hacer una parte de él, si me comprometo'", manifestó, para quien el factor determinante será divertirse de nuevo en las pistas. "Quiero disfrutar lo que hago, quiero disfrutar de las carreras".

"Para hacer eso, tengo que encontrar dónde me siento más en casa. No estoy diciendo que eso o WEC o cualquiera de esos otros campeonatos no lo sean, es solo que siento que tal vez correr en un monoplaza es siempre lo que quise hacer y, por lo tanto, creo que IndyCar podría ser lo más cercano a lo que quiero hacer", finalizó.

Schumacher quiere volver a correr | AP