Tadej Pogacar se luce en la Tre Valli Varesine con ayuda de Isaac del Toro

Se llevó a cabo la clásica Tre Valli Varesine 2025 con la presencia de Isaac del Toro quien terminó en el octavo puesto; sin embargo, fue pieza importante para ayudar a su compañero de equipo Tadej Pogacar para conquistar el triunfo.

El mexicano llegaba, para muchos, con la etiqueta de favorito, tras un buen Campeonato Mundial de Ciclismo en Kigali; pero, en esta ocasión fue el arma de ayuda del esloveno que terminó alzándose con el bicampeonato.

La ayuda de Isaac del Toro

Del Toro se lanzó en el ataque, cuando restaban 28 kilómetros para llegar a la meta; su virtud fue acompañar y proteger a Pogacar de equipo ante la oleada de rivales para que finalmente terminara con registro de 4:34.28.

El cierre masivo provocó que el oriundo de Ensenada se colara como octavo tras ser parte del pelotón de siete perseguidores del líder; sin embargo, un pequeño cambio de ritmo en los kilómetros finales se produjo las posiciones finales.

Cabe mencionar, que esta es la primera vez que ambos se alinearon en este año; el campeón mundial junto al mexicano, que pese a ser el antagonista tenía los reflectores gracias a sus constantes resultados positivos en el ciclismo.

¿Cuál será próxima carrera?

Isaac del Toro, del equipo UAE Team Emirates, estará presente en la edición número 109 del Gran Piemonte que se disputará el 9 de octubre de 2025. Dicha carrera clásica se perfila para ser una de las últimas en la temporada.

La ruta es una de las más exigentes y consta de 179 kilómetros entre Dogliani y Acqui Terme, punto de partida y meta respectivamente, este trazado es ideal para competidores exigentes, con tramos ondulados y subidas cortas.

En total, el recorrido comprende una decena de subidas entre cortas y sucesivas, con más de 2.700 metros de desnivel acumulado estimados, en las que competirán 20 equipos, 13 serán de UCI WorldTeams.

