Isaac del Toro vuelve a hacer historia al entrar en el Top 5 del ranking UCI

Isaac del Toro continúa escribiendo páginas doradas para el deporte mexicano. El joven ciclista bajacaliforniano del UAE Team Emirates escaló al cuarto lugar del ranking individual de la Unión Ciclista Internacional (UCI) tras la actualización semanal, alcanzando un total de 4,504 puntos. Este logro llega después de su séptima posición en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2025 en Ruanda.

En la clasificación de la semana anterior, Del Toro se encontraba en la sexta plaza con 4,309 unidades. Su actuación en Kigali le permitió sumar 195 puntos y superar a dos rivales de talla mundial como los son el neerlandés Mathieu Van der Poel, quien cayó al séptimo lugar con 3,843 puntos, y el portugués Joao Almeida, su propio compañero de equipo, que se mantiene quinto con 4,331.

Este avance consolida a Del Toro como uno de los cinco mejores ciclistas del mundo, un hecho sin precedentes para México y que confirma el impacto internacional del pedalista de apenas 21 años.

Tuvo una gran actuación en el Mundial | AP

Así marcha el ranking

El top 3 del ranking UCI no sufrió cambios tras la actualización. El esloveno Tadej Pogacar se mantiene como líder absoluto con 11,430 puntos, casi el doble de los 5,944 que posee Jonas Vingegaard, ubicado en la segunda posición. El tercer sitio es para el danés Mads Pedersen con 5,164 unidades, aunque perdió algunos puntos respecto a la semana pasada. Pogacar ratificó su dominio en el ciclismo internacional tras coronarse bicampeón mundial en Ruanda.

Más allá del histórico séptimo puesto en el Mundial de Ruta, Isaac del Toro vive una temporada de ensueño que lo ha catapultado al plano estelar. Con apenas 21 años, suma 16 victorias en 2025, incluyendo etapas en el Giro d’Italia, la Vuelta a Austria y la Vuelta a Asturias. Además, logró un subcampeonato en el Giro, donde conquistó la maglia blanca al mejor joven.

La irrupción del mexicano lo coloca como una de las grandes promesas del pelotón internacional y un referente inmediato del ciclismo latinoamericano.

Ya está en el Top 5 | MEXSPORT

Palmarés destacado de Isaac del Toro

La carrera de Del Toro, aunque aún corta, ya cuenta con títulos y podios que lo colocan como uno de los corredores más exitosos de México:

Campeón del Tour de l’Avenir 2023 (Tour de Francia Sub-23).

1° en la Milano-Turín 2025.

2° en el Giro de Italia 2025 y campeón de la maglia blanca.

1° en el Tour de Austria 2025.

1° en la Clàssica de les Terres de l’Ebre 2025.

2° en la Prueba Villafranca-Ordiziako Klasikoa 2025.

Campeón en el GP Industria & Artigianato, Giro della Toscana, Coppa Sabatini y Trofeo Matteotti 2025.

5° en la contrarreloj y 7° en la ruta del Mundial de Ciclismo de Ruta 2025.

Ciclista más joven y 1° mexicano en ganar la clásica Milano-Turín (2025)

1° mexicano en portar la maglia rosa en el Giro de Italia (2025)

Ciclista más joven en mantener la maglia rosa por más tiempo en el Giro de Italia (2025)

1° mexicano en ganar el Tour de Austria (2025)

1° mexicano en ganar la Clásica Terres de l'Ebre (2025)

5° en el mundial de ruta individual contrareloj (2025), habían pasado 23 años sin presencia de un latino en el Top 5

Ha brillado en el 2025 | MEXSPORT

Próximos retos en Italia

El siguiente desafío para Del Toro será en el Grande Trittico Lombardo, en Italia, donde participará en tres clásicas consecutivas: la Coppa Agostoni (5 de octubre), la Coppa Bernocchi (6 de octubre) y los Tres Valles Varesinos (7 de octubre). Todas estas pruebas forman parte del calendario UCI ProSeries y Europe Tour, y representan nuevas oportunidades para que el mexicano siga sumando puntos y afianzando su lugar en la élite mundial.

El ascenso de Isaac del Toro al cuarto lugar del ranking UCI marca un antes y un después para el ciclismo mexicano. Nunca antes un pedalista nacional había alcanzado tan alto en la clasificación mundial, y su proyección lo perfila como uno de los grandes protagonistas de la próxima década en el ciclismo internacional.

Buscará cerrar el año de la mejor manera | MEXSPORT