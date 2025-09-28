Isaac del Toro revela problemas estomacales tras hacer historia en el Mundial de Ciclismo en Ruanda

El ciclista mexicano Isaac del Toro volvió a escribir su nombre con letras doradas en el ciclismo mundial, al finalizar en el séptimo puesto del Campeonato Mundial de Ruta Sub-23, celebrado en Kigali, Ruanda.

Campeonato Mundial de Ciclismo l AP

Este resultado, convirtió a ‘Torito’ en el primer latinoamericano en alcanzar un Top 10 en esta categoría en más de dos décadas; Sin embargo, esto tuvo que explicarlo debido a problemas estomacales.

“Fue una carrera durísima, no solo por el recorrido y la altitud, sino también porque desde el día anterior comencé a sentir molestias estomacales que me afectaron durante gran parte de la prueba”, resaltó del Toro después de la competencia.

Pese a la adversidad y el momento complicado para pedalear el corredor de UAE Team Emirates logró estar por más de 30 kilómetros en la punta que finalmente terminó catapultando su séptima posición y mostrando una vez más su temple y talento.

Isaac del Toro hace historia l AP

La carrera fue una de las más exigentes debido a la difícil ruta montañosa en Ruanda que representó todo un reto para el nacido en Ensenada, Baja California y supo gestionar la altitud africana y las condiciones extremas del clima y el terreno.

“Estoy orgulloso de lo que logré, aunque sé que podría haber dado más en mejores condiciones. Pero estas experiencias también forman parte del crecimiento como ciclista”, agregó el bajacaliforniano, quien a sus 21 años sigue siendo una de las mayores protagonistas de Latinoamérica.

Isaac del Toro en Ruanda l AP

¿Quién fue el último latino en hacerlo?

El ciclista más reciente en lograrlo para América Latina fue el colombiano Rigoberto Urán, quien también se destacó en categorías juveniles a principios de los años 2000. Desde aquella ocasión nadie había podido hacerlo.

¿Qué habló con Pogacar?

Asimismo Isaac del Toro resaltó la charla que tuvo con Pogacar, quien terminó con el liderato en la carrera: “Pogacar me dijo después de la carrera que tengo que seguir desarrollándome y trabajando duro. Lo felicité por su victoria y su increíble carrera. Ganó por un minuto y medio. Es alguién a quien admiro y respeto profundamente”.



Ciclismo l AP