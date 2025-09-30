¡Triunfo dorado! Gloria Zarza, paratleta mexicana, conquista medalla de oro en Nueva Delhi

Gloria Zarza lo volvió hacer, la paratleta mexicana conquistó su segundo título mundial de forma consecutiva en impulso de bala F54, durante el Mundial de Paratletismo Nueva Delhi 2025, tras registrar una marca de 7.97 metros.

Lanzamiento de Gloria Zarza l COPAME

Dicho registro representó la mejor de su temporada y consolidó su presencia como una de las máximas figuras más destacadas dentro de sus disciplina y en todo el paratletismo mundial rumbo a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

La oriunda del Estado de México tuvo una impecable actuación realizada en el Stadion Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi dejando ver su calidad en una combinación de fortaleza técnica y psicológica para alcanzar este segundo título.

Gloria Zarza se presentó firme desde la primera ejecución con la máxima concentración y seguridad para encaminar ese mejor registro en su cuenta personal en lo que se lleva de año. Cabe mencionar, que en 2024 se quedó también con el oro en Kobe, Japón.

Oro para Gloria Zarza l COPAME

¿Cuáles han sido sus logros dorados?

Gloria Zarza es una figura mundial y para claro ejemplo de ello, se ha reflejado en grandes logros en las que destacan, la primera máxima presea con la obtención de la plata en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 en lanzamiento de bala F54.

Además del oro adjudicado en el Campeonato Mundial de Para Atletismo 2024 en Kobe, Japón, con marca de 8.04 metros en bala F54, lo que le dio a México plaza para los Paralímpicos París 2024. Oro paralímpico en París 2024 con un lanzamiento de 8.06 metros, superando a competidoras de Brasil y Uzbekistán.

Gloria Zarza l COPAME

Histórica deportista

La adjudicación de un oro más en el palmarés de Gloria Zarza representa llenarse de confianza, respaldo institucional y posiblemente mayor financiamiento, apoyo técnico, psicológico, etc., para sus próximos retos, incluidas las competencias mundiales y Paralímpicos en las que amenaza con seguir cosechando preseas.

Asimismo las actuaciones son un ejemplo de superación personal y compromiso, un referente positivo, especialmente para personas con discapacidad que buscan incursionar en el deporte y con el gran sueño de estar entre la élite mundial.

Gloria Zarza, la bicampeona mundial l conadeoficial