Isaac del Toro recibe elogios de Tadej Pogacar tras convertirse en bicampeón: “Es un sueño estar a su lado”

Isaac del Toro hizo una proeza en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta 2025 celebrado en Kigali, Ruanda, el mexicano se quedó en el séptimo puesto rompiendo así una racha de más de dos décadas sin que un latinoamericano terminara en el top ten.

Isaac del Toro en Ruanda l AP

La actuación del ‘Torito’ fue elogiada por el bicampeón del campeonato y su compañero en UAE Team Emirates Tadej Pogacar quien aseguró tras la competición que fue un sueño estar junto al ciclista que ha dejado grandes emociones sobre la ruta.

“La verdad lo que esperábamos era armar un pequeño grupo y empezar a partir de ahí la carrera, pero se nos dio que quedáramos junto a Isaac del Toro, lo que es un sueño ir junto a un compañero de equipo (UAE)”, resaltó el esloveno.

Campeonato Mundial de Ciclismo l AP

Pogacar resaltó la motivación que representó este duelo en donde cada quien busca dejar el nombre de su país en lo más alto: “En este caso cada uno representando a su país en busca del título mundial, eso nos dio mucha motivación para continuar”.

¿Isaac del Toro hizo historia?

Isaac del Toro hizo historia en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta debido a que terminó séptimo y rompió una larga sequía de ausencia por parte de latinoamericanos dentro del top ten. ‘Torito’ terminó séptimo e hizo lo inesperado, la última vez que un latino lo había logrado fue en los años 2000 por el colombiano Rigoberto Urán.

Isaac del Toro con su bicicleta l AP

Pogacar y su sentir tras bicampeonato

Tadej Pogacar, número uno del mundo, terminó cruzando la meta con un tiempo en el cronómetro de 6:21.20, lo que representó un minuto y medio por delante de Remco Evenepoel y a dos de distancia de Ben Healy que llegó en el tercer sitio.

“Es un triunfo muy valioso porque las colinas están muy duras y cada vez se sentían más. Luego tienes que buscar tus reservas de energía, pero había que seguir intentándolo y dar lo mejor. Es una experiencia increíble”, resaltó el europeo.

El esloveno se coronó por segunda vez de manera consecutiva con título mundial, ahora en Ruanda, en el 2024 lo había hecho en Zúrich y cosechando 17 triunfos en la temporada para sumar 105 en su carrera profesional.

Pogacar se convirtió en bicampeón l AP