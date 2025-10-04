Isaac del Toro vuelve a brillar y conquista el Giro de Emilia

El ciclismo mexicano sigue escribiendo páginas doradas en Europa. Este sábado, Isaac del Toro, joven promesa de 21 años del UAE Team Emirates-XRG, se llevó la victoria en la 108ª edición del Giro de Emilia, disputado en Italia sobre un exigente recorrido de 199.2 kilómetros entre Mirandola y la mítica subida de San Luca.

Isaac del Toro ganador del Grio de Emilia 2'25 | X: @TeamEmiratesUAE

Del Toro demostró una vez más su talento en la montaña al imponerse en el explosivo final en ascenso, donde superó por apenas un segundo al británico Tom Pidcock (Q36.5). El grupo perseguidor, encabezado por el francés Lenny Martínez, el colombiano Egan Bernal y el esloveno Primoz Roglic, cruzó a cinco segundos del ciclista mexicano.

La definición llegó en la última subida, cuando Pidcock lanzó un ataque en busca de la gloria. Sin embargo, Del Toro no se dejó intimidar, respondió con potencia y lo rebasó en los metros decisivos para asegurar un triunfo que confirma su gran temporada.

Un año inolvidable

Con esta victoria, Del Toro alcanzó su decimocuarto triunfo en lo que va de 2025, y ya acumula 17 victorias como profesional. Además, sucede en el palmarés de la clásica italiana a su compañero de equipo, el esloveno Tadej Pogacar, ganador de la edición anterior.

Isaac del Toro cerca de cruzar la meta | X: @TeamEmiratesUAE

El resultado también tiene un valor especial para el UAE Team Emirates-XRG, que alcanzó las 88 victorias en la temporada, superando el récord histórico que ostentaba el Columbia desde 2009 con 85 triunfos.

Orgullo mexicano en Europa

Apenas en su segundo año en la élite, Isaac del Toro continúa consolidándose como una de las figuras emergentes del ciclismo mundial. Su triunfo en San Luca lo confirma como un corredor de presente y futuro, capaz de pelear al tú por tú con grandes nombres como Roglic, Bernal y Pidcock.

El Giro de Emilia se suma así a la creciente lista de conquistas del pedalista mexicano, que sigue poniendo en alto el nombre de México en el calendario internacional.

Del Toro consigue su victoria número 14 de la temporada | X: @TeamEmiratesUAE