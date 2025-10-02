Novak Djokovic minimiza la falta de títulos en esta etapa de su carrera

Novak Djokovic ya se alista para disputar uno de los últimos torneos Masters 1000 del calendario 2025. El serbio se presentó en el Media Day del Abierto de Shanghái con una actitud sincera y reflexiva sobre su presente competitivo. En medio de una gira asiática marcada por el dominio de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, Djokovic aprovechó para hacer un balance profundo sobre su rendimiento, sus desafíos y su motivación actual.

Durante la conferencia de prensa, Djokovic habló sin rodeos sobre lo difícil que se ha vuelto enfrentarse a las nuevas figuras del circuito: “Siento que no llego tan fresco como ellos a las semifinales. Y no pasa nada. Es una realidad que tengo que aceptar”.

En 2025, tanto Alcaraz como Sinner conquistaron dos Grand Slams cada uno y se afianzaron como los líderes de la nueva generación. El propio Nole sufrió esa transición en carne propia, cayendo en tres de sus cuatro Semifinales de Grand Slam ante alguno de estos dos rivales.

No prioriza ganar trofeos

A pesar de los desafíos, Djokovic no se muestra derrotado ni desmotivado. Al contrario, asegura que sigue disfrutando del proceso y que su motivación va más allá de sumar títulos: “No juego al tenis solo por obtener resultados y ganar trofeos. Hay muchas otras razones por las que sigo”.

En ese sentido, destaca la conexión emocional que mantiene con el público: “Cada vez que entro en la cancha y la gente me anima, es una sensación hermosa. Se me pone la piel de gallina”.

Además, expresó su deseo de seguir contribuyendo al desarrollo del tenis a nivel global, especialmente participando en los grandes eventos del circuito: “Aún espero contribuir, participando en los grandes eventos, al crecimiento del tenis como deporte. Eso es lo que me motiva”.

Persiste el deseo de competir al más alto nivel

Djokovic no baja los brazos. Si bien reconoce que el físico ya no le permite encarar los torneos de la misma forma que antes, sigue creyendo que puede lograr grandes resultados, sobre todo en los torneos al mejor de tres sets: “Sigo trabajando al máximo para desafiar a los demás o, sobre todo, a mí mismo, y ver qué tal me va en todos los torneos”.

Según sus propias palabras, el hecho de haber llegado a Semifinales en los cuatro Grand Slams del año habla de su consistencia y nivel de juego: “Creo que jugué un tenis realmente bueno en los Grand Slams. Eso habla de mi nivel y estoy contento con eso, por supuesto. Pero al mismo tiempo, hay una parte de mí que siempre es ganadora”.

Con 24 títulos de Grand Slam en su haber, Novak Djokovic ya ha asegurado su lugar entre los más grandes de todos los tiempos. Sin embargo, su forma de hablar deja entrever que está escribiendo los últimos capítulos de su carrera. Lejos de obsesionarse con superar marcas, el serbio parece disfrutar cada momento que le queda en el circuito.

