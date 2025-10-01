Abierto de Acapulco: Confirman jugadores y experiencias del torneo

En el Kickoff del Abierto Mexicano Telcel se confirmó que este torneo será mucho más que un espectáculo deportivo. Durante la presentación, organizada por MEXTENIS, se destacó principalmente la participación de los jugadores y lo que los aficionados podrán vivir durante el evento en Acapulco, Guerrero, del 21 al 28 de febrero de 2026, en la Arena GNP Seguros.

La organización confirmó la participación de jóvenes promesas como el italiano Lorenzo Musetti y el estadounidense Ben Shelton, quienes representan la nueva generación que está irrumpiendo con fuerza en el circuito profesional. A ellos se suman figuras como Frances Tiafoe, Grigor Dimitrov, Alejandro Davidovich Fokina y Flavio Cobolli, aportando diversidad de estilos y garantizando partidos de alto nivel.

Entre los jugadores ya confirmados se encuentran tres figuras del Top Ten mundial: Alexander Zverev, Ben Shelton y Lorenzo Musetti, quienes encabezarán un cartel de ocho competidores internacionales. Además, el torneo anunció que el extenista argentino Juan Martín del Potro, campeón del US Open 2009, será el embajador oficial de la edición 2026, acercando la historia del tenis y generando un vínculo especial con el público y los jugadores.

Con esta combinación de figuras consagradas, jóvenes promesas y talentos emergentes, el Abierto Mexicano Telcel se perfila como uno de los eventos más atractivos del calendario ATP 500, reafirmando su prestigio internacional y su conexión con el público mexicano.

Mextennis Talks: acercando el tenis al público

Otro de los anuncios destacados fue la creación de Mextennis Talks, un espacio que reunirá a diferentes figuras importantes del tenis en un formato tipo panel de entrevistas. La iniciativa permitirá a los aficionados escuchar de cerca a protagonistas del deporte y generar un vínculo más directo con el mundo del tenis.

Impacto en turismo y economía

Más allá de la competencia, la conferencia destacó que el torneo será un motor para impulsar el turismo y fortalecer la economía de Acapulco, especialmente tras la recuperación que ha tenido la ciudad luego del huracán. Se proyecta que la llegada de miles de visitantes nacionales e internacionales generará una derrama económica significativa y refleja la resiliencia y hospitalidad de la ciudad ante el mundo.



Logística y espacio para niños

Los organizadores detallaron que habrá un esquema especial de transporte y accesos para garantizar la comodidad y seguridad del público. También se habilitará un espacio exclusivo para niños, con actividades diseñadas para que los más pequeños descubran y disfruten del tenis en un ambiente recreativo.

Gastronomía de lujo

La gastronomía ocupará un papel protagónico. El menú estará dirigido por el chef Carlos Gaitán, primer mexicano en obtener una estrella Michelin, conocido por fusionar la tradición culinaria mexicana con técnicas de alta cocina. Su propuesta busca sorprender tanto a jugadores como a visitantes, convirtiendo la experiencia culinaria en uno de los grandes atractivos del torneo.

