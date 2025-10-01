Jannik Sinner se corona en el Abierto de China

Con miras en el Másters 1000 de Shanghái. Jannik Sinner sigue dominando cada torneo en el que compite y el Abierto de China no es la excepción. El tenista italiano levantó el trofeo del Masters 500 al vencer en sets corridos al estadounidense Learner Tien.

Sinner tuvo un torneo relativamente sencillo al sólo dejar ir dos sets en cinco partidos disputados. En primera ronda logró superar a Marin Cilic, posteriormente dejaría al camino a Terence Atmane y a Fábián Marozsán, siendo el francés quien le quitaría uno de los sets. Ya en Semifinales se encargaría de eliminar a Alex de Minaur en un partido que superó en tres sets.

Levantó otro trofeo | AP

Se llevó la Final

En la Final del abierto, el italiano se vio las caras con Learner Tien. El estadounidense, fue una sorpresa en el torneo dejando en el camino a algunos favoritos como Francisco Cerúndolo en primera ronda, al italiano Lorenzo Musetti en Cuartos y al ruso Daniil Medvedev en Semifinales, sin embargo, no pudo con el italiano.

Superó al estadounidense | AP

Sinner dominó el partido por el campeonato de principio a fin. Gracias a un saque dominante de 10 aces y sólo una doble falta, el italiano paso la presión al lado del estadounidense, quien con seis dobles faltas terminó perdiendo su saque en cuatro ocasiones.

Al final, Sinner levantó el trofeo llevándose el encuentro con un resultado de 6-2, 6-2. Este trofeo, significó su tercero en el año después de levantar el título en los Grand Slams de Wimbledon y Australian Open.

Ganó otro torneo | AP

Con miras a Shanghái

Ahora, ambos tenistas pondrán la vista en el Master 1000 de Shanghái, torneo en el que deberán superar a tenistas de élite como Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Denis Shapovalov, Ben Shelton, Andy Rublev y por su puesto, Novak Djokovic.

El gran ausente de este certamen será el actual número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, quien esta semana levantó el título ATP 500 de Japón, siendo este el octavo del español en lo que va del año.

Piensan en Shanhai | AP

Con sólo un par de torneos más en el año, los mejores tenistas buscarán terminar la temporada con títulos, incluyendo el de Shanghái, París y las ATp Finals.