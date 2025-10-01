Isaac del Toro tras Mundial en Ruanda: "volveré más fuerte, no hay duda"

Isaac del Toro volvió a escribir historia para el ciclismo mexicano en Ruanda. El pedalista bajacaliforniano del UAE Team Emirates terminó séptimo en la prueba élite del Mundial de Ciclismo de Ruta 2025, firmando el mejor resultado de un tricolor en esta categoría y confirmando que su nombre ya es referente a nivel internacional.

Isaac del Toro en acción | AP

¿Qué dijo Isaac del Toro tras el Mundial de Ciclismo de Ruta 2025?

Después de cruzar la meta en Kigali, el joven de 21 años compartió en redes sociales un mensaje cargado de orgullo y gratitud, donde resaltó el esfuerzo de la selección mexicana. “Estoy muy orgulloso y feliz de lo que hemos logrado juntos. Un equipo increíble comprometido al 200% con @ruvalcabarr y @ederfrayre. Fue un gran día sobre la bicicleta. Di lo mejor de mí y no me arrepiento”, escribió en Instagram.

Del Toro compitió con ciertas molestias físicas, algo que no quiso usar como pretexto. Con honestidad explicó: “Tuve incomodidades pero no es una excusa, entregué todo y ahora solo siento dolor por todas partes. Gracias a David, Eder y a todos por el apoyo. Corrimos como nunca antes en el Mundial con México”. Un testimonio que refleja tanto entrega como ambición de seguir creciendo.

El mexicano también valoró la experiencia de medirse ante los nombres más grandes del pelotón. “Volveré más fuerte, de eso no hay duda. No quería perder la oportunidad de estar en la carrera contra los mejores”, aseguró, dejando claro que su mirada ya apunta a lo que viene en el calendario.

Isaac del Toro en competencia | AP

La actuación no solo le dio satisfacción personal, también lo catapultó en el ranking mundial. En la más reciente actualización de la UCI, Del Toro escaló hasta el cuarto puesto con 4,504 puntos, superando nada menos que a Mathieu van der Poel y quedando detrás de su compañero de equipo, el portugués Joao Almeida.

La progresión ha sido meteórica. Apenas una semana antes figuraba en la sexta plaza con 4,309 unidades, pero su rendimiento en Kigali lo colocó en la antesala del podio. El top tres se mantiene con Tadej Pogacar a la cabeza con 11,430 puntos, seguido de Jonas Vingegaard con 5,944 y Mads Pedersen con 5,164.

Del Toro, abriendo caminos al ciclismo mexicano

Más allá de las cifras, el séptimo puesto en el Mundial refuerza a Del Toro como líder de una generación que busca abrir camino para el ciclismo mexicano y latinoamericano. Ningún otro corredor del país había logrado llegar tan alto en la prueba de fondo, lo que convierte su desempeño en un punto de referencia histórico.

El propio Del Toro cerró su mensaje con un toque de humor que muestra su personalidad y confianza de cara al futuro: “La próxima vez intentaré ser más constante”, escribió entre emojis, un guiño a la exigencia que se impone y a la certeza de que lo mejor de su carrera aún está por escribirse.

del Toro durante competencia | AP