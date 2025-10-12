¡Orgullo mexicano! Gabriela Rodríguez se cuelga la plata en campeonato mundial de tiro con escopeta

La mexicana Gabriela Rodríguez sigue poniendo en alto el nombre de México después de colgarse la medalla de plata, durante el Campeonato Mundial de Tiro con Escopeta, en la modalidad de prueba de Skeet Femenil.

La tiradora regiomontana se quedó con el segundo puesto tras registrar 54 puntos quedando tres abajo de la puntuación registrada por la norteamericana Samantha Simonton que terminó con 57, el tercer puesto culminó con la sueca Victoria Larsson.

Segundo puesto para Gabriela Rodríguez l CAPTURA

Rodríguez, de 28 años, se catapultó con la presea luego de que previamente aseguró su clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, a esta competición llegará como de las protagonistas luego de revivir esta disciplina para el deporte mexicano.

¿Quién es Gabriela Guadalupe Rodríguez?

Gabriela Guadalupe Rodríguez Garza, una atleta que ha escarbado con constancia y precisión para colocar al país nuevamente en la conversación del skeet femenil tras décadas de espera, desde su primeros inicios con 15 años.

Sus actuaciones recientes la perfilan como una de las jóvenes con mayor proyección rumbo a otros Juegos Olímpicos más ahora, con el triunfo en Atenas, Grecia, en Los Ángeles 2028 aunque antes de ello buscará seguir revalidando su nombre en el podio.

Medalla de Plata para Rodríguez l CAPTURA

JJOO

Su debut olímpico fue en Tokio 2020, donde Gabriela terminó en el lugar 12 de la clasificación de skeet femenil, con un registro de 118/125 tras cinco rondas. Más allá de la posición, su participación marcó un precedente: fue la primera atleta mexicana en representar al país en esta modalidad femenina desde Seúl 1988.

Podio de Tiro con Escopeta l COM_Mexico

Obtuvo oro en la modalidad skeet femenil en el Campeonato Centroamericano y del Caribe realizado en Santo Domingo en septiembre de 2025. Ha finalizado dentro del Top 5 en Copas del Mundo, destacándose en Lonato, Italia, con un quinto lugar.

En su preparación para París 2024, realizó una concentración de varios meses en Italia junto a su entrenador Pietro Genga, buscando optimizar su rendimiento, en la justa continental terminó en el séptimo lugar.



Campeonato Mundial l CAPTURA