¿Isaac del Toro podría competir en México? Aquí te contamos todos los detalles

El sueño de ver a Isaac del Toro rodando nuevamente en territorio mexicano podría hacerse realidad. El joven ciclista bajacaliforniano, considerado la nueva estrella del ciclismo mundial, analiza la posibilidad de competir en el próximo Campeonato Nacional de Ruta, luego de cuatro años sin que se celebrara de manera oficial este evento clave para los pedalistas tricolores.

Isaac del Toro l TeamEmiratesUAE

Certamen avalado

Bernardo de la Garza, presidente de la recien creada Unión Ciclista de México (UCIMEX) confirmó que el certamen ya fue avalado por la Unión Ciclista Internacional (UCI) y del Toro está interesado en competir.

“Cuando estuvimos nosotros en el campeonato Mundial, yo platiqué con las autoridades de la UCI y les comenté de la necesidad que había de tener un campeonato nacional y que era importante para nuestros atletas y para su rankeo el contar con estos puntos y también para el ciclista que pues que quede campeón nacional el poder utilizar el jersey de campeón nacional mexicano.”, explicó Bernardo de la Garza, presidente de la UCIMEX en entrevista exclusiva con RÉCORD.

Ciclismo l TeamEmiratesUAE

El dirigente señala que hubiera sido especial poder haber visto esta temporada a Isaac portando los colores nacionales: “Si se hubiera celebrado el campeonato en años anteriores, a todos nos hubiera dado una gran alegría verlo portando el jersey de campeón nacional."

"Creo que Isaac sería el gran favorito para ganarlo, y si no es él, cualquier atleta mexicano que lo consiga será motivo de orgullo al verlo competir con ese jersey en el extranjero”, resaltó.

Del Toro l TeamEmiratesUAE

¿Cuál será la siguiente carrera de Isaac del Toro?

Actualmente, Isaac se prepara para su última carrera del calendario europeo el 19 de octubre en Andorra, donde enfrentará a varios de los mejores pedalistas del mundo: Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard y Primoz Roglic. Sin embargo, su equipo evalúa la posibilidad de que el ciclista viaje después a México para competir del 23 al 25 de octubre en el Campeonato Nacional que se llevará a cabo en su natal Baja California.

“Él ha manifestado públicamente su interés y quiere hacer el esfuerzo. Ojalá le cuadren las fechas y las condiciones físicas, porque nada nos daría más alegría que verlo competir en casa”, añadió la presidenta de la Unión Ciclista de México.

Si se concreta su participación, sería el primer evento oficial de Isaac del Toro en territorio mexicano desde su explosión internacional. El 'Torito' llegaría luego de haber obtenido 15 victorias y posicionarse cuarto en el ranking mundial de la UCI con 4704 puntos.

Isaac del Toro podría correr en México l TeamEmiratesUAE