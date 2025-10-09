Isaac del Toro cierra un año histórico: Italia se rinde ante el ‘Torito’ mexicano

Con la temporada de la UCI WorldTour prácticamente cerrada y un último triunfo en Italia, el país donde su nombre se hizo conocido y donde más glorias cosechó, Isaac del Toro ha firmado un año simplemente inolvidable. El “Torito” no solo confirmó su potencial, se consolidó como el futuro del ciclismo mundial.

Debutante profesional apenas en 2024 con el UAE Team Emirates, el mexicano era visto como una promesa del pelotón. Pero nadie imaginó que su explosión llegaría tan rápido.

Ha tenido un año histórico | MEXSPORT

Histórico resultado en Italia

El primer gran golpe fue el 19 de marzo, cuando ganó la 106.ª edición de la Milán-Turín, la clásica de un día más antigua del calendario. Con ello, se convirtió en el primer mexicano y el ciclista más joven en conquistarla.

Después llegó el Giro de Italia, y ahí se desató la revolución del Torito. Fue el primer mexicano en vestir la maglia rosa, ganó la 17.ª etapa, sumó tres segundos lugares y terminó como subcampeón del Giro 2025. Su nombre ya estaba en boca de todo el mundo.

Un día después, refrendó su talento al ganar el Cycling Stars Critérium, y desde entonces su racha de victorias no se detuvo: Vuelta a Austria, Clàssica Terres de l’Ebre, Circuito de Getxo, Vuelta a Burgos, GP Industria & Artigianato, Giro della Toscana, Coppa Sabatini, Trofeo Matteotti, Giro dell’Emilia y Gran Piemonte. Italia se rindió a sus pedales.

Tuvo victorias importantes | MEXSPORT

En su debut en el Campeonato Mundial de Ciclismo, celebrado en Kigali, volvió a brillar: quinto en la contrarreloj y séptimo en la prueba de ruta, confirmando su lugar entre la élite.

Las cifras también lo respaldan. Con 18 victorias en sus primeras dos temporadas, ya supera los números que tenía Tadej Pogacar (17) en el mismo periodo. Hoy, el esloveno es considerado el mejor ciclista del planeta, y ver al mexicano a ese nivel no parece coincidencia: es evolución.

Ya es top mundial | AP

Una última prueba

Aún queda una cita en el calendario: el histórico Giro de Lombardía, este sábado 11 de octubre. Sin embargo, Del Toro correrá como gregario, apoyando a Pogacar, la carta fuerte del UAE Team. Todo indica que cerrará el año con 15 victorias oficiales, una cifra espectacular para un ciclista de apenas 21 años.

Aunque su calendario WorldTour termina ahí, Isaac tendrá un desafío más: la Andorra Cycling Masters, el 19 de octubre, donde se medirá con los otros tres grandes nombres del ciclismo actual: Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard y Primoz Roglic.

Una carrera de doble sector que promete ser el cierre perfecto para un año donde México volvió a tener un nombre propio en la cima del ciclismo mundial: Isaac del Toro.

Cierra la temporada | AP