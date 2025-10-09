¡Otra vez 'Torito'! Isaac del Toro gana el Gran Piemonte 2025

Isaac del Toro volvió a hacer lo que mejor sabe: ganar. El joven pedalista mexicano triunfó en la 109º edición del Gran Piemonte y consiguió su decimoquinta victoria de la temporada, lo que lo consolidó como uno de los mejores en el ciclismo este año.

El giro -uno de los más icónicos de Italia- se vistió de tricolor y vio encumbrarse en todo lo alto al primer ganador mexicano en dicha prueba. 'Torito' dejó en claro su gran dominio en las partes más ajustadas de la prueba, las cuales dominó con maestría y elegancia.

Isaac del Toro | MEXSPORT

¿Cuál fue el punto clave del giro?

A 17 kilómetros de la meta, Isaac del Toro mantuvo un ritmo constante y logró sacar una gran ventaja a todos sus rivales. Al llegar al último punto, el de Ensenada sacó una gran ventaja de 40 segundos sobre el suizo Marc Hirschi (Tudor) y 44 segundos sobre el neerlandés Bauke Mollema (Lidl-Trek).

Del Toro dominó un circuito de más de 179 kilómetros y con un tiempo de cuatro horas, ocho minutos y 24 segundos. Con esta impresionante victoria, el mexicano -una vez más- se convirtió en una de las grandes figuras en el ciclismo este año.

Isaac del Toro | MEXSPORT

Primeros cinco de la Clasificación

1.Isaac del Toro (MEX/UAE Team Emirates) 4h08'24"

2.Marc Hirschi (SUI/Tudor Pro Cycling Team) a 40"

3.Bauke Mollema (PB/Lidl-Trek) a 44"

4.Fabio Christen (SUI/Q36.5 Pro Cycling Team) a 1'07"

5.Michael Matthews (AUS/Team Jayco AlUla) íd.

Isaac del Toro | MEXSPORT

Primeras declaraciones de Isaac

Por su parte, el mexicano agregó un par de declaraciones, en las que mencionó que no tenía nada que perder, pero sí mucho que ganar. "No tenía nada que perder y lo he intentado. Me he ido y tenía que seguir. Cuando los he cogido he pensado que si no me iba, sería más complicado ganar que yendo en solitario".

¿Qué sigue para Del Toro?

El próximo destino del mexicano podría ser Il Lombardia, uno de los giros más clásicos y de mayor auge. Mientras que su equipo, UAE Emirates, continúa siendo uno de los de mayor auge.

Isaac del Toro | MEXSPORT