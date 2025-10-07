Pogacar elogia a Isaac del Toro tras su triunfo en Italia: "Fue clave para mi victoria"

Tadej Pogacar volvió a demostrar su dominio en el ciclismo internacional tras conquistar una vez más los Tre Valli Varesine 2025, la clásica italiana en la que ya había triunfado en 2022. El esloveno, actual campeón mundial y europeo, se impuso en solitario con el equipo UAE Emirates-XRG, confirmando su excelente estado de forma en el cierre de temporada.

Sin embargo, más allá del triunfo, el protagonista quiso resaltar la labor de su compañero Isaac del Toro, joven ciclista mexicano que fue pieza clave en la estrategia del conjunto emiratí. Pogacar no escatimó elogios hacia el tijuanense, destacando su madurez, potencia y capacidad táctica en momentos decisivos de la carrera.

Pogacar se llevó la victoria en Italia | AP

La estrategia ganadora en los Tre Valli Varesine

Durante la prueba disputada en la región de Lombardía, Pogacar y Del Toro ejecutaron una táctica precisa que los mantuvo al frente del pelotón en los tramos finales. El campeón del Tour de Francia explicó que ambos esperaron hasta la última vuelta para lanzar el ataque decisivo. “El plan era llegar bien posicionados; Isaac fue clave en el momento exacto para abrir hueco”, relató Pogacar tras cruzar la meta.

El equipo UAE Emirates-XRG aprovechó la ofensiva temprana del conjunto Tudor para controlar el ritmo de la competencia. Del Toro acompañó a Pogacar en una de las subidas más exigentes del recorrido, asegurando que el esloveno llegara con ventaja en el descenso y consolidara su fuga. Su actuación le permitió al mexicano finalizar en la octava posición, confirmando su rápida adaptación al nivel WorldTour.

Festejo del ciclista esloveno | AP

Pogacar reconoció que el apoyo del mexicano le brindó la confianza para atacar con todo en el tramo plano final. “Sabía que si me vaciaba, Isaac estaba detrás con opciones de ganar. Era una situación perfecta para el equipo, y salió de la mejor manera”, explicó el ciclista de Komenda, quien celebró así su victoria número 107 como profesional.

Isaac del Toro, la nueva joya del ciclismo latinoamericano

La actuación de Isaac del Toro continúa llamando la atención dentro del pelotón internacional. Con apenas 20 años, el mexicano ha logrado posicionarse como una de las jóvenes promesas del ciclismo mundial, mostrando consistencia y madurez en pruebas de alto nivel. Su papel en el Tre Valli Varesine no solo le valió elogios de Pogacar, sino también del cuerpo técnico del UAE Emirates-XRG, que confía en su proyección a largo plazo.

del Toro estuvo cerca de Pogacar en todo momento | AP

Del Toro, oriundo de Baja California, vive su primera temporada completa en el WorldTour y ha demostrado ser un gregario de lujo para uno de los mejores ciclistas del planeta. Su desempeño refuerza la apuesta del equipo por integrar talento joven y diverso dentro de una estructura consolidada.

El propio Pogacar ha reiterado que ve en Del Toro un futuro líder de escuadra: “Tiene inteligencia táctica, fuerza y humildad. Estoy seguro de que Isaac llegará muy lejos”, señaló el esloveno, quien ha asumido un rol de mentor dentro del equipo emiratí.

Pogacar y del Toro compitiendo de cerca | AP