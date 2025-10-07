Campeonato Nacional de Ciclismo regresa oficialmente después de cuatro años de ausencia

Luego de cuatro años, el Campeonato Nacional de Ciclismo regresa oficialmente y con el aval de la Unión Ciclista Internacional (UCI). La competencia se disputará del 23 al 25 de octubre en Ensenada, Baja California, y contará con categorías Élite, Sub 23 y Junior (17-18 años).

Se trata de la máxima justa para los pedalistas tricolores, ya que otorga puntos UCI, fundamentales para los ciclistas mexicanos que buscan competir en pruebas internacionales.

Anuncio oficial | Captura de pantalla

El certamen vuelve a tener validez tras una pausa institucional iniciada en 2021, cuando la UCI desconoció a Edgardo Hernández como presidente de la Federación Mexicana de Ciclismo. Desde entonces, el país se quedó sin representación oficial hasta la creación de la Unión Ciclista de México (UCM), encabezada por Bernardo de la Garza, que recibió el reconocimiento de la UCI el pasado 25 de septiembre.

Presidente | Captura de pantalla

Ahora, el exdirector de la CONADE busca impulsar al máximo el ciclismo nacional, aprovechando la influencia y proyección internacional que ha generado Isaac del Toro, joven estrella que ha despertado un creciente interés entre los aficionados mexicanos.

Aunque el campeonato se siguió realizando en años recientes, no contaba con validez oficial. El último campeón reconocido por la UCI fue Eder Frayre en 2021, quien también participó en el reciente Mundial de Ciclismo de Ruta en Ruanda, compartiendo pelotón con Isaac del Toro y Tadej Pogačar. En tanto, Édgar “Chuky” Cadena ha sido el vencedor de las dos últimas ediciones no oficiales.

Isaac del Toro | MEXSPORT

Últimos ganadores

2020 Ulises Castillo José Gerardo Ulloa Emery Hernández

2021 Eder Frayre Orlando Garibay Flavio de Luna

2022 Efrén Santos Edgar Cadena Jorge Peyrot

2023 Edgar Cadena José Ramón Muñiz Ricardo Ramírez

2024 Edgar Cadena Miguel Ángel Díaz Ulises Castillo

¿Puede Isaac del Toro competir?

Sí, Isaac del Toro puede competir en el Campeonato Nacional de Ciclismo, ya que con el reconocimiento oficial de la Unión Ciclista de México (UCM) por parte de la UCI, se eliminaron los conflictos administrativos que antes impedían la participación de los profesionales mexicanos en eventos nacionales. El pedalista bajacaliforniano está habilitado para tomar la salida en Ensenada siempre que su equipo, el UAE Team Emirates, le autorice competir, lo cual dependerá de su calendario internacional y de los compromisos de final de temporada

Isaac del Toro | MEXSPORT