Yusuf Dikeç, el tirador turco que se fue tendencia en París 2024, reaparece y gana Campeonato Europeo

Una de las imágenes más destacadas en los Juegos Olímpicos de París 2024 fue la de Yusuf Dikeç, tirador turco que llamó la atención por su relajada forma de tirar con las pistolas de aire comprimido. Ahora, el hombre de 52 años volvió a ser tendencia gracias a su gran victoria en la Liga de Campeones Europea, de la misma disciplina.

Dikeç y su equipo ganaron la Medalla de Oro en Estambul ante Alemania, aunque una vez más, Yusuf se llevó los reflectores gracias a su particular forma de tirar. El deportista fue parte fundamental en la victoria de su equipo sobre los alemanes, con su postura calmada con una mano en el bolsillo.

Su momento en la Final | Captura de pantalla: X

¿Cómo fue el turno de Yusuf en la Final de Liga de Campeones Europea de Pistolas de Aire Comprimido?

En una de las partes más ajustadas de la Final, Yusuf Dikeç demostró una vez más que es uno de los mejores en su rama. El policía retirado compitió ante el alemán Paul Fröhlic, a quien derrotó en su turno con un 17-15 final.

El festejo se convirtió en una euforia colectiva gracias a Dikeç y los suyos, quienes son parte de las glorias modernas del deporte turco. El hombre de 52 años mostró su medalla en redes sociales, sumando una más junto a la plateada de los últimos J.J. O.O.

Su medalla | @yusufdikec

Su historia Olímpica

El ascenso del turco hacia el Olimpo no fue fácil, sin embargo, tuvo su recompensa en la Ciudad de la Luz. Yusuf comenzó su participación como atleta olímpico en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, pero fue 16 años después que tuvo una participación histórica.

Su participación París | @yusufdikec

En la última ocasión, Yusuf Dikeç y su compañera, Sevval Ilayda Tarhan, ganaron la competencia de 10 metros mixtos. El hombre se robó los reflectores por su postura, pero él mismo se encargó de explicar que no es señal de prepotencia o relajación, sino de mejorar su equilibrio.

"En ese momento, todo el mundo dice que parecía muy tranquilo, pero en realidad dentro de mí se desataron tormentas. Creo que mi pose de tiro representaba muy bien el espíritu olímpico: el juego limpio, la sencillez, la claridad y la naturalidad. Por eso llamó tanto la atención. Nunca necesité ese equipo. Soy natural. Un tirador natural", comentó en su momento Yusuf.

Olímpico | @VSportsTM