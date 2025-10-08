Shelly-Ann Fraser Pryce confirma su retiro por medio de una emotiva carta

Una era llegó a su fin en el atletismo. Por medio de redes sociales, la multimedallista olímpica Shelly-Ann Fraser-Pryce confirmó su retiro como velocista profesional, después de una larga trayectoria de 18 años.

"Desde Waterhouse hasta el mundo, cada segundo ha sido para algo más grande. Y al pasar el testigo a la próxima generación, que este sea su recordatorio de que el tiempo honrará su grandeza", escribió en su mensaje la tres veces campeona en unos Juegos Olímpicos.

La multimedallista confirmó su retiro | AP

La despedida de Shelly-Ann

En su mensaje de despedida, la atleta olímpica destacó que el tiempo ha determinado su vida durante los últimos 18 años. Destacó que como velocista, se enfocaba en los segundos, aprovecharlos al máximo para rendir en todo momento y siempre disminuir una décima más, pero señaló que es momento de enfocarse en otros aspectos.

"Ya no veo el tiempo solo en segundos, sino en años. Los años que dediqué al sprint siempre estarán entre los más grandes de mi vida. Nada de lo que he logrado habría sido posible sin mi familia. Mi esposo, Jason, ha sido mi pilar y mi mejor compañero de equipo. Su amor, sacrificio y firme compromiso me han guiado en cada temporada", escribió.

La jamaiquina puso fin oficialmente a su carrea | AP

Destacó que desde el nacimiento de su hijo Zyon, su "mayor título siempre será 'Mamá'", y agradeció a sus compatriotas por su apoyo y lealtad. "Ha sido un gran honor llevar nuestra bandera por todo el mundo. Puede que seamos pequeños, pero somos poderosos, y me siento honrada de haber representado la fuerza de nuestra nación con pasión en el escenario mundial".

"Sé que mi carrera no ha terminado, es simplemente un cambio de carril. Este nuevo capítulo se trata de transmitir las lecciones que el deporte me ha dado, usar mi voz para defender a los demás y ayudar a la próxima generación a brillar aún más. El sprint me dio un escenario mundial, pero la fe me da una misión mayor", añadió.

Shelly-Ann externó su confianza en las nuevas generaciones | AP

¿Cuáles son los logros de Fraser Pryce?

La jamaiquina se retira con 16 medallas en el Campeonato Mundial de Atletismo, diez de ellas de oro, seis a nivel individual y cuatro en relevos. Además ganó cinco platas y un bronce, este en 2023 en Budapest, en la prueba de 100m planos.

La velocista fue campeona olímpica en la prueba individual de 100m en Pekín 2008 y Londres 2012, mientras que en Tokio 2020 subió a lo más alto del podio en relevos. Ganó cuatro platas, dos individuales (Londres 2012 y Tokio 2020) y dos por equipos (Londres 2012 y Río de Janeiro 2016), además de su bronce en 100m en Brasil.

La jamaiquina se retira con varios campeonatos mundiales y tres oros olímpicos | AP