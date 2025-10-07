La Carrera Panamericana 2025 celebra 75 años recorriendo México con una edición histórica

La Carrera Panamericana celebra su 75 aniversario con una edición histórica que recorrerá más de 4,000 kilómetros, atravesará 9 estados, 200 municipios y 10 Pueblos Mágicos, con la participación de más de 70 tripulaciones. Así lo compartió su directora, Karen León Grossman, quien destacó que este emblemático evento se mantiene vivo gracias al espíritu que lo caracteriza, al entusiasmo de la gente, a la pasión de los competidores y al apoyo de las autoridades que hacen posible su realización año con año.

“Vamos a estar celebrando una edición épica, con un día más de carrera. Quizás sea la única vez que lo hagamos, pero queríamos hacer algo especial para conmemorar estos 75 años. Nunca habíamos recorrido tantos kilómetros y eso le da un sabor muy especial al aniversario”, explicó Karen en entrevista exclusiva con RÉCORD.

Anunció una edición especial | La Carrera Panamericana

El recorrido incluye el regreso de algunos estados emblemáticos como Chiapas, Puebla y Zacatecas, donde se vivirá el cierre con una tradicional callejoneada. “Proyecta a México de una manera increíble. La calidez de la gente, las calles, los paisajes, hacen que la carrera mantenga vivo ese espíritu que nació hace 75 años”, añadió.

Uno de los aspectos que hacen única a la Carrera Panamericana es su acceso gratuito. “En cualquier otro evento de automovilismo tendrías que comprar un boleto. Aquí la gente lo siente muy cercano, y los pilotos reciben la calidez del pueblo mexicano de una manera extraordinaria. Eso la mantiene viva año con año”, señaló la directora.

Recorrerá más de 4 mil km | La Carrera Panamericana

INVITADOS DE LUJO

Para esta edición, la Panamericana contará con figuras destacadas del automovilismo y el espectáculo. Entre ellos, Gael García Bernal, quien participará en una de las etapas; el bicampeón de Le Mans, Timo Bernhard; el influencer español Dani Clos; y el mexicano Luis ‘Chapulín’ Díaz, quien conducirá el primer vehículo autónomo en la historia del evento.

Para conmemorar las siete décadas y media de la carrera, se diseñó un trofeo especial inspirado en los casco originales de los años cincuenta, una pieza que busca convertirse en símbolo de esta edición conmemorativa.

Habrá un trofeo especial | X

PODER RECORRER MÉXICO DE MANERA SEGURA

La directora resaltó además el esfuerzo de las autoridades para garantizar seguridad en carretera: “A veces por inseguridad nos da pendiente salir a las carreteras, pero la Panamericana brinda una burbuja segura gracias a la Guardia Nacional y los Ángeles Verdes. Ellos hacen posible que tanto turistas extranjeros como mexicanos recorran destinos como Guanajuato o Michoacán con confianza y alegría”.

La derrama económica estimada para esta edición asciende a 65 millones de pesos, beneficiando directamente a las comunidades por donde pasa la ruta. “Hay pueblos mágicos que entre semana reciben pocos visitantes, pero con el paso de la carrera se detona la actividad turística y toda la población se ve beneficiada”, concluyó.

Todo listo para la carrera | La Carrera Panamericana

RECORRIDO Y FECHAS DE LA CARRERA PANAMERICANA