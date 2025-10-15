¡Otra embestida en Italia! Isaac del Toro se impuso en el Giro del Veneto y llegó a 16 victorias en el año

No se cansa de ganar. Isaac del Toro irrumpió en el ciclismo internacional este año al liderar por varias etapas en el Giro de Italia y lograr un histórico segundo lugar en dicha prueba en mayo de este año. Desde entonces, el de Baja California no ha hecho más que consolidarse y sumar una victoria tras otra, principalmente en territorio italiano.

En el último mes y medio, Del Toro corrió varias pruebas en Italia, con siete victorias en dicho país. La más reciente fue en el Giro del Veneto, con la cual cerró una Temporada 2025, ya que -de acuerdo con medios europeos- fue la última carrera de este año para el ciclista mexicano.

Del Toro logró otra victoria | CAPTURA

Del Toro cerró la prueba con un tiempo de 3:24:29, 22 segundos por delante de su compañero de equipo, el francés Pavel Sivakov. El podio lo completó el noruego Jonas Abrahamsen de Uno-X Mobility. Fue en la subida de las Torricelle que el mexicano apostó a su potencia en piernas y se separó del pelotón para quedarse con el triunfo.

El 2025 ha sido un gran año para del Toro

Con esta victoria, 'Torito' llegó a 16 victorias este año, entre las que destacan la Vuelta a Burgos, una etapa del Giro de Italia y tres en el Tour de Austria. Además, se consolidó como el segundo más ganador de UAE Team Emirates, por detrás de Tadej Pogacar, que suma diecinueve triunfos.

Del Toro llegó a 16 victorias | X: @TeamEmiratesUAE

“Isaac lo hace de nuevo. ¡Eres increíble, Isaac!”, celebró el equipo la victoria de Del Toro, que además significó la número 95 para el equipo, que alcanzó un récord histórico y que mantiene las esperanzas de llegar a cien este año. Además de Isaac u Pogacar, el portugués Joao Almeida es el otro ciclista que más victorias ha aportado, con nueve.

En cuanto a Del Toro, con este triunfo se consolida en el tercer puesto del ranking Unión Ciclista Internacional (UCI). El mexicano comenzó el año en la posición 57 del ranking mundial, pero sus actuaciones le permitieron una remontada memorable.

Isaac ha tenido un año memorable | X: @TeamEmiratesUAE

¿Cuáles son las victorias de Isaac del Toro en 2025?

Milano - Torino Etapa 17 del Giro de Italia: San Michele all’Adige / Bormio Etapa 2 Tour de Austria: Bischofshofen › St. Johann Alpendorf Etapa 3 Tour de Austria: Salzburg/Hellbrunn › Salzburg/Gaisberg Etapa 4 Tour de Austria: Innsbruck › Kühtai Tour de Austria Clássica Terres de l’Ebre Circuito de Getxo - Memorial Hermanos Otxoa Vuelta a Burgos GP Industria & Artigianato Giro de la Toscana Gran Premio città di Peccioli - Coppa Sabatini Trofeo Matteotti Giro dell’Emilia Gran Piemonte Giro del Veneto

Del Toro ha tenido un 2025 espectacular | MEXSPORT