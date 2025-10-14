El TAS rechaza el intento de Israel de participar en el Mundial de gimnasia artística

La Federación Israelí no participará en el campeonato mundial en Indonesia

El TAS rechaza a Israel en Gimnasia
El TAS rechaza a Israel en Gimnasia | AP
Associated Press (AP)
14 de Octubre de 2025

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) rechazó las apelaciones de la Federación Israelí de Gimnasia para que se le permita competir en un campeonato mundial en Indonesia.

El TAS también rechazó la solicitud de Israel de obligar a la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) a garantizar la participación de Israel o, alternativamente, cancelar o trasladar los mundiales artísticos, que debían comenzar en Yakarta.

Israel l AP

Indonesia no otorgará visas 

El gobierno de Indonesia dijo la semana pasada que no otorgará visas a las gimnastas israelíes, y el CAS, con sede en Suiza, dijo el martes que la FIG declaró que no tiene control sobre las políticas de visas de Indonesia.

En su reacción a la decisión de Indonesia, la FIG no amenazó con retirar el evento de Indonesia, como estipulan sus estatutos para los casos en que el país anfitrión se niega a emitir visados. 

Tensión en Israel l AP

Israel solicitó que se anulara la decisión de la FIG de "tomar nota" de la declaración del gobierno, pero el TAS también la rechazó esta situación.

¿Por qué se le negaron visas? 

La decisión de Indonesia de denegar visas se produjo después de que la planeada participación de Israel provocara una intensa oposición en la nación de mayoría musulmana más poblada del mundo, que durante mucho tiempo ha sido un firme partidario de los palestinos.

Israel no participará en Indonesia l AP

Ahora su participación está en duda, a pesar de que la federación israelí declaró que las autoridades indonesias le habían asegurado que sería bienvenida en el Mundial. Esto habría contravenido la política tradicional de Indonesia de negarse a recibir delegaciones deportivas israelíes en grandes eventos.

La disputa en torno a la gimnasia es el último ejemplo de cómo la reacción global contra Israel por el costo humanitario de la guerra en Gaza se ha extendido a los ámbitos del deporte y la cultura.

Manifestaciones l AP

