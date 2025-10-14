Novak Djokovic descarta amistad con Roger Federer y Rafael Nadal: 'la amistad es imposible'

Durante más de dos décadas, el tenis vivió una época dorada con tres nombres que dominaron del deporte, Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal. Este trío, conocido como el “Big 3”, se adueñó el circuito varonil con autoridad y aunque parecía que tenían una gran amistad, hoy 'Nole' desmintió este rumor.

En conjunto, los tres tenistas conquistaron 66 títulos de Grand Slam, sumaron 947 semanas como número uno del mundo y levantaron 295 trofeos de la ATP, una hegemonía sin precedentes que marcó a generaciones enteras.

Sin embargo, todo ciclo llega a su fin. Federer se despidió en 2022, Nadal hizo lo propio en el 2024 y Djokovic, a sus 38 años, parece estar más cerca del retiro que de el 25to título de Grand Slam.

Djokovic descarta amistad con el Big 3

En una entrevista reciente con Corriere della Sera, Novak Djokovic habló con sinceridad sobre el presente del tenis, su legado y la relación que mantiene con sus dos grandes rivales. El serbio reconoció que se encuentra en el tramo final de su trayectoria profesional, aunque mantiene viva la pasión y el deseo de seguir compitiendo al máximo nivel.

Djokovic fue claro al expresar su respeto y admiración hacia el suizo y el español. Admitió que sin ellos, no habría alcanzado el nivel que hoy lo coloca entre los mejores de la historia. Sin embargo, también dejó claro que la amistad entre rivales de ese calibre es casi imposible.

“Nadal es solo un año mayor que yo, ambos somos Géminis. Al principio incluso fuimos a cenar juntos un par de veces. Pero incluso con él, la amistad es imposible. Siempre lo he respetado y admirado enormemente. Gracias a él y a Federer, crecí y me convertí en quien soy”, declaró Djokovic.

La rivalidad más intensa: Djokovic vs Nadal

El serbio y el mallorquín protagonizaron la rivalidad más extensa en la historia del tenis masculino, con 60 enfrentamientos oficiales. Djokovic lidera el historial general por 31-29, pero Nadal conserva la ventaja en Grand Slams (11-7), incluyendo cinco triunfos en Finales y un impresionante 8-2 en Roland Garros, su fortaleza indiscutible.

“Esto nos unirá para siempre. Por eso les estoy muy agradecido. Nadal forma parte de mi vida. En los últimos quince años lo he visto más que a mi madre. Nunca hemos sido amigos. Entre rivales es imposible, pero nunca hemos sido enemigos”.

Con Roger Federer, Djokovic sostuvo una relación distinta pero igualmente trascendental. Se enfrentaron 50 veces, incluyendo 20 finales. El serbio confesó que, pese a la profunda admiración que siente por el suizo, nunca existió una conexión personal fuera de las canchas.

“Siempre le he respetado. Fue uno de los mejores de todos los tiempos. Tuvo un impacto extraordinario, pero nunca me he sentido cercano a él”, finalizó Nole.

