De GOAT a GOAT: Novak Djokovic ve como inspiración a Cristiano Ronaldo, LeBron James y Tom Brady

Uno de los grandes tenistas en la historia, el serbio, Novak Djokovic, multicampeón de 'Grand Slam', declaró en una entrevista para el medio MARCA, que él planea continuar con su carrera pese a su edad, ya que cree que aún tiene la potencia suficiente para rendir unos años más.

Djokovic mientras juega contra Valentin Vacherot | AP

“Lo siento por los jóvenes, pero no me voy a retirar”

Djokovic mencionó durante la entrevista que la longevidad no es un tema que le preocupe, al contrario, ve como una motivación el seguir adelante pese al paso del tiempo, asegurando que aun no esta en sus planes retirarse ya que se siente capaz de competir.

Además, el serbio añadió que ve como motivación a otras estrellas del mundo del deporte que pese a su edad siguen compitiendo en la élite y año con año demuestran su profesionalismo, tales como Cristiano Ronaldo y LeBron James.

“La longevidad es una de mis motivaciones y quiero ver hasta dónde puede llegar mi cuerpo. Me inspiro en Cristiano Ronaldo, LeBron James, Tom Brady”, declaró Djokovic durante la entrevista.

Djokovic en juego | AP

¿Cómo va la carrera de Novak Djokovic?

El serbio jugará el próximo jueves contra Jannik Sinner en las semifinales del del 'Grand Slam', en busca de llegar a una nueva final a sus 38 años y conseguir su título 24 en su carrera.

A lo largo de su carrera, Novak Djokovic ha demostrado ser un competidor incansable, acumulando récords históricos que lo posicionan como uno de los mejores tenistas de todos los tiempos. Con 24 títulos de Grand Slam, el serbio ha superado marcas impensadas y continúa ampliando su legado en cada torneo. Su disciplina, alimentación y preparación física han sido claves para mantenerse vigente en un circuito cada vez más exigente.

Djokovic en juego del torneo de tenis Masters de Shanghái | AP

El encuentro ante Jannik Sinner representa una prueba crucial, ya que el italiano ha mostrado un gran nivel en las últimas temporadas. Sin embargo, Djokovic ha dejado claro que se siente preparado para enfrentar cualquier reto. Su experiencia en instancias decisivas y su fortaleza mental podrían marcar la diferencia en este duelo de semifinales que promete emociones intensas.

En una era donde el recambio generacional se hace notar, Novak Djokovic sigue siendo un referente indiscutible del tenis mundial. Su determinación por seguir compitiendo al más alto nivel no solo inspira a sus fanáticos, sino también a jóvenes promesas que lo ven como un modelo a seguir. Mientras otros piensan en el retiro, él sigue escribiendo capítulos dorados en la historia del deporte.

