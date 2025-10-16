Isaac del Toro enfrentará a Pogacar y Vingegaard en el Andorra Cycling Masters

Tras cerrar una temporada de consolidación con una nueva victoria, el joven bajacaliforniano Isaac del Toro se prepara para una última gran prueba este domingo 19 de octubre en el Andorra Cycling Masters, una competencia exclusiva que reúne a los mejores ciclistas del mundo.

Del Toro tras competencia | MEXSPORT

El “Torito” llega como el tercer mejor pedalista del ranking de la Unión Ciclista Internacional (UCI), solo por detrás de los gigantes Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, a quienes enfrentará en esta cita de exhibición. El veterano Primoz Roglic completa el cuarteto de lujo.

El Andorra Cycling Masters se disputará en dos partes: una cronoescalada de 8 kilómetros en el Coll de la Gallina y un critérium de 32 kilómetros entre Andorra la Vella y Escaldes-Engordany. Será una competencia corta, pero exigente, diseñada para medir la potencia y la técnica de los mejores del circuito.

Oportunidad para Del Toro

Para Del Toro, esta será una nueva oportunidad para confirmar su espectacular ascenso. En apenas su segundo año como profesional, el mexicano ha sorprendido al mundo con 16 victorias y una regularidad que lo coloca ya entre la élite del ciclismo internacional.

Sus rivales son nombres consagrados:

• Tadej Pogacar (27 años), considerado el mejor ciclista del mundo, bicampeón del Tour de Francia y actual número uno del ranking UCI.

• Jonas Vingegaard (28 años), tres veces ganador de grandes vueltas y segundo en el ranking.

• Primoz Roglic (35 años), medallista de oro en Tokio 2020 y cinco veces campeón de grandes vueltas.

Del Toro en competencia | MEXSPORT

¿A qué hora y dónde ver a Isaac del Toro en el Andorra Cycling Masters?

El evento se llevará a cabo el domingo 19 de octubre y se dividirá en las siguientes etapas (hora local de Andorra):

Cronoescalada – Coll de la Gallina

01:00 h | Salida desde Bixessarri

Critérium – Andorra la Vella / Escaldes-Engordany

3:00 h | Salida neutralizada desde la Plaza del Consell General

3:30 h | Salida oficial desde la Plaza de la Rotonda

Ceremonia de premiación

4:30 h | Plaza de la Iglesia de Escaldes-Engordany

Sin embargo, hasta el día que se publica esta nota, la organización todavía no había anunciado los canales y servicios de streaming por donde se podrá ver el evento en directo.

Festejo de Isaac del Toro | MEXSPORT