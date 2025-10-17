Mikel Arriola confirma a Atlante como el único equipo certificado para ascender a Liga MX

El presidente ejecutivo de la Liga MX, Mikel Arriola, habló con los medios sobre la situación que se vive con el tema de ascenso y descenso, donde declaró que por el momento solo hay un equipo de la Liga de Expansión que cuenta con la certificación oficial para poder ascender, los Potros de Hierro del Atlante.

Arriola en la Campeones Cup | IMAGO7

Atlante único equipo con certificación oficial

Arriola fue cuestionado sobre cómo se está trabajando el regreso del ascenso el próximo torneo 26/27, confirmando que el único equipo recurrente en los procesos de certificación es el Atlante.

“El Atlante ha hecho una labor muy profesional en la liga de Expansión y ha sido recurrente su participación en los procesos de certificación. En este proceso de certificación solamente participó el Atlante y está como el único certificado”, declaró Mikel Arriola.

Afición del Atlante | @Atlante

Junto con los elogios al trabajo administrativo de los Potros de Hierro, el Presidente Ejecutivo, explicó el proceso para que los equipos puedan pelear por un lugar en la Liga MX en 2026, haciendo énfasis en la certificación que deben hacer los equipos año con año.

“Conforme al reglamento la certificación debe ser cada año para ser candidato, nosotros en la normalidad de la certificación ya se rectificó en el Tribunal de Arbitraje, que la resolución del 2020 de la Federación Mexicana de Futbol es valida, en ese sentido debemos seguir trabajando”, añadió

IMAGO7

La afición de los Potros, la quinta más grande del país

Mikel Arriola añadió ante los medios que los Blaugrana son uno de los equipos con más afición en el país, poniéndolo a la par de los cuatro grandes del balompié mexicano y reconociendo su trascendencia.

“El Atlante, si me apuran es el equipo cinco en nivel de aficionados en nuestro país, si hay equipos con dos dígitos de afición, ya sabemos cuales son los primeros cuatro,, el quinto sería el Atlante”, concluyó el Presidente.

Por el momento y a meses del Mundial, el formato de LIga MX permanecer tal y como se conoce, sin embargo, para finales del 2026, habrá un cambio de planeación significativo, anunciando el regreso del ascenso y descenso, el cual será válido a partir del Apertura 2026.

Afición del Atlante | @Atlante