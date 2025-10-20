Hormiga González, en la lista de los mejores goleadores de Chivas por semestre

Armando González, sigue con su racha goleadora en el presente torneo, luego de que actualmente es el futbolista nacido en México con más anotaciones en la Liga MX.

La “Hormiga” suma un total de siete anotaciones, por lo que ya superó a Ángel Sepúlveda de Cruz Azul y está a un solo gol de igualar a Germán Berterame, quien actualmente es el atacante mexicano con más tantos en el actual semestre.

'Hormiga' González atraviesa un gran momento | IMAGO 7

'Hormiga', de los mejores goleadores de Chivas

González puede pasar a ser uno de los máximos anotadores de Chivas en un solo semestre, y es que el futbolista del Guadalajara está al acecho de la marca de jugadores como Alan Pulido, Víctor Guzmán y Omar Bravo.

Solo tres jugadores han marcado más de ocho anotaciones en un solo semestre en Chivas, en los últimos 20 torneos, Omar Bravo lo hizo en el Torneo Apertura 2015 al conseguir un total de 10 goles; posteriormente, en el Apertura 2019, lo hizo Alan Pulido al conseguir 12 anotaciones y establecerse como campeón de goleo.

González puede ser el mejor mexicano de la temporada | IMAGO 7

El último jugador en conseguir más de ocho goles en un semestre con Chivas fue Víctor Guzmán, quien marcó un total de 8 anotaciones en el Torneo Clausura 2023; ante estos números, Armando González tendrá la oportunidad en cuatro juegos más de igualar los números del “Pocho”.

Los números de González en el presente campeonato no son poca cosa, ya que de los últimos 20 torneos, solo dos futbolistas han marcado un total de siete anotaciones en un semestre, luego de que Marco Fabián en el Clausura 2015 y Carlos Peña en el Clausura 2016 fueron los únicos en conseguirlos.

Chivas tenía varios torneos sin un goleador como 'Hormiga' | IMAGO 7

A falta de cuatro juegos de que termine el campeonato, González se encuentra a solo cinco anotaciones de igualar la marca de Omar Bravo con 12 goles como el mejor anotador en los últimos 10 años en un semestre con Chivas.

Tabla de goleadores por de los últimos 20 torneos en Chivas

Apertura 2014 - Omar Bravo 4

Clausura 2015 - Marco Fabián 7

Apertura 2015 - Omar Bravo 10

Clausura 2016 - Carlos Peña 7

Apertura 2016 - Ángel Zaldívar 5

Clausura 2017 - Alan Pulido 5

Apertura 2017 - Rodolfo Pizarro 5

Clausura 2018 - Alan Pulido 4

Apertura 2018 - Ángel Zaldívar 6

Clausura 2019 - Alan Pulido 4

Apertura 2019 - Alan Pulido 12

Clausura 2020 - José Juan Macías 4

Apertura 2020 - José Juan Macías 6

Clausura 2021 - José Juan Macías 6

Apertura 2021 - Ángel Zaldívar 4

Clausura 2022 - Alexis Vega 6

Apertura 2022 - Ángel Zaldívar 4

Clausura 2023 - Víctor Guzmán 8

Apertura 2023 - Roberto Alvarado 6

Clausura 2024 - Víctor Guzmán 6

Armando González está al acecho de los goleadores de Chivas | IMAGO 7