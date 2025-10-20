Acevedo y Santos encabezan el XI ideal de la Jornada 13 del Apertura 2025

El torneo Apertura 2025 sigue avanzando y la Jornada 13 dejó grandes actuaciones que fueron reconocidas por Data Factory, encargada de elaborar el XI ideal con base en el rendimiento de los futbolistas en cada encuentro. En esta ocasión, Santos Laguna fue el equipo más destacado tras su victoria por 2-0 ante León.

Tres jugadores de los de Torreón aparecieron en el equipo ideal: Carlos Acevedo, José Abella y Bruno Amione, con calificaciones de 8.9, 7.9 y 8.7, respectivamente. El conjunto lagunero mostró solidez defensiva y contundencia en momentos clave, lo que le permitió dominar la lista de los mejores de la jornada.

Acevedo destacó en la Jornada 13 | IMAGO 7

Puebla, Tigres y Toluca también brillaron en la jornada

Puebla sorprendió con una vibrante victoria por 4-3 ante los Xolos de Tijuana, lo que le valió la presencia de Álvaro de la Rosa y Carlos Baltazar, este último con una de las calificaciones más altas de la fecha (9.7). El desempeño de ambos futbolistas fue clave para que la Franja sumara tres puntos valiosos en un duelo cargado de goles y emoción.

Nacho Rivero fue incluido | IMAGO 7

Por su parte, Tigres y Toluca también colocaron a dos representantes cada uno, luego de lograr amplias goleadas. Los felinos vencieron 5-3 al Necaxa, destacando Juan Brunetta (9.2) y Ángel Correa (7.8), quienes aportaron calidad y creatividad en el ataque regiomontano.

En tanto, los Diablos Rojos del Toluca se impusieron 4-0 ante Querétaro, con Jesús Angulo (7.9) y Paulinho (9.1) como figuras destacadas, gracias a su eficacia ofensiva y participación en los goles del conjunto mexiquense.

Paulinho y Angulo aparecieron en el 11 ideal | IMAGO 7

¿Quiénes completan el XI ideal?

A pesar de la derrota de Necaxa, el delantero Diber Cambindo (8.2) se ganó un lugar en el XI ideal gracias a su doblete ante Tigres, demostrando que su rendimiento individual sobresalió incluso en un resultado adverso.

Finalmente, el capitán de Cruz Azul, Ignacio Rivero (8.4), completa el once tras ser el autor del tanto decisivo en la victoria 2-1 de la Máquina sobre América en el Clásico Joven, resultado que permitió a los celestes mantenerse en la pelea por los primeros puestos del torneo.

Así quedó el 11 ideal de la jornada | DATA FACTORY